Asyiknya Ngopi di Omah Betakan Moyudan, Hidden Gem Tepian Sawah Bikin Pikiran Adem

YOGYAKARTA selalu menciptakan kesan yang sangat mendalam bagi setiap individu yang mengunjungi atau menetap di dalamnya.

Setiap sudut kota ini memiliki daya tariknya sendiri, yang mungkin tidak bisa sepenuhnya dinikmati dalam periode liburan yang singkat.

Jika Anda mengunjungi Yogyakarta, jangan lewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Omah Betakan Jogja yang berlokasi di Klampis, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, DIY.

Omah Betakan Jogja memiliki tempat yang luas dan serbaguna, menyajikan fasilitas seperti kedai kopi, tempat penginapan, dan ruang komunitas.

Tempat ini menawarkan suasana ngopi yang mempertegas kesederhanaan, terutama dengan desain bangunannya yang mirip seperti rumah sendiri.

(Foto: Instagram/@omahbetakan)

Saat berada di sini, Anda akan merasakan kembali kenyamanan seperti pulang ke rumah, suatu pengalaman yang mungkin jarang terjadi akibat kesibukan sehari-hari.

Kafe ini terletak di area jalan pinggir sawah yang sangat alami. Pemandangan langit biru terlihat dengan jelas dan indah di sepanjang perjalanan menuju ke sana.

Kafe ini memiliki dua area, baik dalam maupun luar ruangan, yang memancarkan keindahan yang sederhana karena dikelilingi oleh tanaman hijau di sekitarnya.

Meja dan kursi untuk para pengunjung didesain menggunakan bahan kayu, dengan sentuhan warna-warni yang memberikan kehidupan pada seluruh area.

Suatu tempat yang sangat nyaman untuk santai atau nongkrong adalah di sekitar jalan sisi sawah. Tempat duduk di bagian ini dibuat dari bahan besi, bukan dari kayu.