WOMEN

Pertama dan Satu-satunya, Plossa Isi Ulang Solusi Stres

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |08:00 WIB
Aryo Widiwardhono CEO Enesis Group, Marsha Timothy, Eva Cella, Ryan Tirta Yudhistira CMO Enesis Group, dan Rio Sumadiwangsa Senior Brand Manager Plossa (Foto: Dok Enesis)
JAKARTA - Plossa Mini Isi Ulang, inovasi produk terbaru dari ENESIS Group, perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Indonesia, menjadi solusi jitu meredakan stres dan membantu tidur lebih berkualitas. Plossa Mini Isi Ulang merupakan komitmen Enesis Group untuk terus menciptakan healthy product for healthy family untuk masyarakat Indonesia.

Melalui inovasi Plossa Mini Isi Ulang, Enesis menjawab kebutuhan masyarakat akan minyak aromaterapi. Produk ini berkhasiat membantu memelihara kesehatan setiap orang, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Sehingga tubuh tetap rileks, meredakan stres, hingga membuat tidur lebih berkualitas.

Plossa Mini Isi Ulang diluncurkan sebagai Breakthrough Innovation: Pengatur Sensasi Pikiran dan Tubuh, The Magical Power of Nature's Healing. Demikian disampaikan Aryo Widiwardhono CEO Enesis Group dalam sambutan di acara launching Plossa Mini Isi Ulang di The Lounge XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 18 Januari 2024.

Acara yang dipandu host Jolene Marie dan Putri Mayang turut dihadiri Ryan Tirta Yudhistira Chief of Marketing Officer Enesis Group, Rio Sumadiwangsa Senior Brand Manager Plossa, Indah Sundari Psikolog, dr Newanda Mochtar Dokter Spesialis Akupuntur Medik RSPI Bintaro, serta selebritas Marsha Timothy dan Eva Celia.

“Padatnya aktivitas dapat membuat seseorang mengalami stres yang berdampak pada fisik maupun kesehatan emosional. Enesis Group melakukan riset penggunaan minyak aromaterapi, hanya 19.9% masyarakat yang baru menggunakan minyak aromaterapi dan menyadari manfaatnya,” ujar Aryo.

Padahal, tambah Aryo, sepanjang sejarah perkembangan ilmu kedokteran, aromaterapi digunakan untuk membantu meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Kandungan minyak esensial dari aromaterapi dengan aroma spesifik, memiliki sifat anti bakteri, anti virus, anti inflamasi.

      
