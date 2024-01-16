5 Coffee Shop di Kyoto Jepang, Cozy dan Estetik Bikin Betah Nongkrong

KYOTO, Jepang tidak hanya dikenal karena keindahan tradisi dan arsitektur, tetapi juga menyuguhkan pengalaman kopi yang luar biasa. Dari aroma kopi segar hingga desain kafe yang menawan, Kyoto menawarkan beragam coffee shop yang cocok bagi pencinta kopi sejati.

Dari kafe yang tersembunyi di lorong-lorong kecil hingga yang menawarkan pemandangan indah gunung dan sungai, setiap tempat kopi di sini memiliki cerita uniknya sendiri. Berikut lima coffee shop terbaik di Kyoto sebagaimana dikutip dari Peponi Travel.

1. Kurasu Coffee

Kurasu Coffee, yang terletak di Higashiaburanokojicho, Shimogyo Ward, Kyoto, dekat Stasiun Kyoto, awalnya didirikan sebagai toko online pada Agustus 2016.

(Foto: Instagram/@kurasu.kyoto)

Kafe ini menawarkan suasana hangat dengan cahaya matahari, dinding putih bersih, tanaman hijau, dan interior yang rapi. Buka dari pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat, kecuali pada hari Senin kafe ini libur.

2. Hibi Coffee

Hibi Coffee terletak di Shichijo Dori Kawaramachi Higashiiri Zaimokucho, di Daerah Shimogyo, Kota Kyoto. Logo unik kedai ini adalah gambar ilustrasi pemiliknya yang dibuat oleh istrinya dan sangat disukai oleh para pelanggan.

Kafe ini didirikan dengan tujuan supaya orang menikmati kopi berkualitas setiap hari, itulah sebabnya dinamai 'hibi' yang artinya "daily" dalam bahasa Inggris. Buka dari pukul 08.00 hingga 18.00 waktu Kyoto.

(Foto: Instagram/@hibicoffee)

3. Arabica Arashiyama

Arabica Arashiyama terletak di Sagatenryuji Susukinobabacho, Ukyo Ward, Kyoto. Pengunjung dari berbagai negara menyatakan bahwa kafe ini menawarkan kopi dengan cita rasa terbaik yang pernah mereka rasakan.

Menikmati secangkir kopi di sini sambil menikmati latar belakang Sungai Hozugawa dan pegunungan Arashiyama menjadi pengalaman yang sempurna. Arabica Arashiyama buka dari jam 09.00 hingga 18.00 waktu setempat.