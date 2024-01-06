Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Itinerary 3 Hari 2 Malam di Morotai, Bisa Ngapain Aja?

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:00 WIB
<i>Itinerary</i> 3 Hari 2 Malam di Morotai, Bisa Ngapain Aja?
Pulau Kokoya di Morotai, Maluku Utara (Foto: Instagram/@filiyahosea)
A
A
A

PULAU Morotai, yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, memang terkenal akan keindahan alamnya yang menakjubkan.

Pulau ini memiliki pesona alam yang luar biasa dan sering kali dianggap memiliki daya tarik alam yang dapat bersaing dengan destinasi lain, seperti Raja Ampat.

Seperti destinasi wisata lain di Indonesia Timur, pulau ini menawarkan keindahan alam bawah laut, dengan terumbu karang yang cantik, keanekaragaman hayati laut yang kaya, serta spot-spot penyelaman.

Bagi para pencinta alam dan penggemar aktivitas di air, Morotai adalah tempat yang cocok dalam menjelajahi keajaiban alam bawah laut dan keindahan panorama pantainya.

Hal ini menjadikan Morotai sebagai destinasi wisata bagi Anda yang ingin mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia Timur.

Koleksi Museum Trikora, Morotai

(Foto: dok. Mufti Aprizan)

Bagi Anda yang berkesempatan mengunjungi Morotai, berikut itinerary 3 hari 2 malam yang bisa Anda lakukan di pulau eksotis ini, sebagaimana dikutip dari Joglo Wisata.

Hari 1: Jelajahi Museum Trikora dan Mata Air Kaca

Museum Trikora diresmikan pada tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tanda penghormatan terhadap sejarah perjuangan tentara Indonesia dalam peristiwa pembebasan Irian Barat melalui Operasi Trikora.

Terletak di tepi pantai, Museum Trikora berlokasi di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, yang berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat Kota Daruba, Ibu Kota Kabupaten Morotai.

Setelah itu Anda bisa menyambangi Air Kaca, yakni sumber mata air yang memiliki nilai sejarah pada masa Perang Dunia II sebagai sumber air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat di Pulau Morotai.

Pulau Kolorai, Morotai

(Foto: Instagram/@zulhaji14idrus)

Di samping fungsinya sebagai sumber air bagi pasukan tersebut, cerita menarik turut berkembang bahwa Jenderal Douglas MacArthur, salah satu tokoh dalam Perang Pasifik, juga pernah menggunakan Air Kaca untuk mandi.

Hari 2: Eksplor Pulau Pasir Timbul, Kokoya dan Pulau Kolorai

Pasir Timbul adalah sebuah formasi geografis yang menarik, merupakan hamparan pasir yang membentuk sebuah pulau kecil di tengah-tengah lautan.

Pada saat air laut pasang, hamparan pasir yang membentuk pulau ini akan terendam oleh air laut, sehingga terlihat seperti tenggelam atau tidak ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement