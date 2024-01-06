Intip Kafe Kekinian ala Jepang di Kaki Gunung Ciremai, Cocok buat Hangout Bareng Bestie!

Arunika Eatery, kafe kekinian ala Jepang di Kuningan, Jawa Barat (Foto: Instagram/@yogi_irfandi)

SALAH satu destinasi wisata kuliner yang sedang hits di Kuningan, Jawa Barat ialah Arunika Eatery Kuningan.

Arunika Eatery merupakan kafe yang menyediakan ruang makan di dalam dan di luar ruangan dengan pemandangan perbukitan dan panorama indah Gunung Ciremai, dengan udaranya yang sejuk dan asri.

Kafe ini dibuka untuk pertama kalinya pada 9 Agustus 2022 lalu, sehingga masih terbilang baru.

Arunika Eatery menawarkan suasana ala Jepang dengan kehadiran bangunan yang didominasi oleh elemen kayu.

(Foto: Instagram/@yogi_irfandi)

Arunika Eatery berlokasi di Jalan Cigugur-Palutungan, Cisantana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun, karena terletak di lereng gunung, jalanan menuju tempat ini cukup curam dan menanjak.

Oleh karena itu, pastikan kendaraan yang Anda gunakan berada dalam kondisi baik untuk memastikan kenyamanan perjalanan.

Kafe ini beroperasi setiap hari Senin - Jumat mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB, sementara pada Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB.

Untuk mendapatkan tempat duduk, disarankan untuk datang lebih awal karena kafe ini sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah sehingga cukup ramai.