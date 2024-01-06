Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Kafe Kekinian ala Jepang di Kaki Gunung Ciremai, Cocok buat Hangout Bareng Bestie!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:03 WIB
Intip Kafe Kekinian ala Jepang di Kaki Gunung Ciremai, Cocok buat <i>Hangout</i> Bareng Bestie!
Arunika Eatery, kafe kekinian ala Jepang di Kuningan, Jawa Barat (Foto: Instagram/@yogi_irfandi)
A
A
A

SALAH satu destinasi wisata kuliner yang sedang hits di Kuningan, Jawa Barat ialah Arunika Eatery Kuningan.

Arunika Eatery merupakan kafe yang menyediakan ruang makan di dalam dan di luar ruangan dengan pemandangan perbukitan dan panorama indah Gunung Ciremai, dengan udaranya yang sejuk dan asri.

Kafe ini dibuka untuk pertama kalinya pada 9 Agustus 2022 lalu, sehingga masih terbilang baru.

Arunika Eatery menawarkan suasana ala Jepang dengan kehadiran bangunan yang didominasi oleh elemen kayu.

Arunika Eatery

(Foto: Instagram/@yogi_irfandi)

Arunika Eatery berlokasi di Jalan Cigugur-Palutungan, Cisantana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun, karena terletak di lereng gunung, jalanan menuju tempat ini cukup curam dan menanjak.

Oleh karena itu, pastikan kendaraan yang Anda gunakan berada dalam kondisi baik untuk memastikan kenyamanan perjalanan.

Kafe ini beroperasi setiap hari Senin - Jumat mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB, sementara pada Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB.

Untuk mendapatkan tempat duduk, disarankan untuk datang lebih awal karena kafe ini sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah sehingga cukup ramai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/301/3018425/kafe_sepi_di_depok-pKYy_large.JPG
Viral Kafe Sepi Pembeli Bikin Terenyuh, Netizen Ajak Warga Depok Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/301/3005335/5-tempat-minum-teh-di-jakarta-super-cozy-asyik-buat-nyantai-rUsYeVJDLF.JPG
5 Tempat Minum Teh di Jakarta, Super Cozy Asyik buat Nyantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/301/3004577/7-kafe-rooftop-keren-di-jakarta-cocok-buat-nongkrong-dan-ngedate-8OEqgYpvWU.jpg
7 Kafe Rooftop Keren di Jakarta, Cocok buat Nongkrong dan Ngedate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/301/3003402/14-tempat-nongkrong-di-medan-cozy-asyik-buat-hangout-AJgwH3O6U7.JPG
14 Tempat Nongkrong di Medan, Cozy Asyik buat Hangout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/301/3000656/7-kafe-estetik-di-blok-m-bikin-betah-nongkrong-cocok-buat-tenangkan-pikiran-X0333DX6bm.jpg
7 Kafe Estetik di Blok M, Bikin Betah Nongkrong Cocok buat Tenangkan Pikiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/301/2998616/8-kafe-instagramable-di-semarang-paling-nyaman-buat-nongkrong-akhir-pekan-H3iqq8UI9F.JPG
8 Kafe Instagramable di Semarang Paling Nyaman buat Nongkrong Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement