Viral! Bule Wanita di Bali Boncengan Motor Tanpa Celana Bikin Geram

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:00 WIB
Bule wanita boncengan di motor tanpa celana. (Ist)
KELAKUAN buruk bule di Bali kembali jadi sorotan. Kali ini seorang wanita warga negara asing (WNA) beraksi tak sopan di jaln dengan naik sepeda motor tanpa mengenakan celana. Sontak saja dia jadi pusat perhatian warga sepanjang jalan.

Aksi si bule wanita tersebut direkam oleh pengendara lain saat berhenti di lampu merah atau traffic light. Video tersebut pun viral di media sosial dan turut diunggah ke Instagram oleh akun @jooupdate_, Senin (27/11/2023).

"Bule di bali makin aneh... Ini gimana maksudnya?" tulis @jooupdate_ dalam keterangan video.

Dalam rekaman video terlihat bule perempuan berboncengan tiga di atas motor matik dengan kode nomor polisi Bali, DK. Namun, bule wanita yang duduk paling belakang tampak hanya mengenakan atasan tanktop, sementara bawahnya tak mengenakan celana.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
