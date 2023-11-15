Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Shio yang Diramalkan Punya Pekerjaan dan Karier Melesat di 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:30 WIB
4 Shio yang Diramalkan Punya Pekerjaan dan Karier Melesat di 2024
Ramalan shio soal karir di 2024, (Foto: Rawpixel/Freepik)
SIAPA sih yang tidak menginginkan kehidupan sejahtera dan karir yang maju? tahun baru? Dari kacamata shio, memang ada beberapa tanda shio yang diprediksikan akan menghadapi kesulitan di tahun 2024, namun banyak lainnya yang akan mendapatkan keberuntungan luar biasa dalam pekerjaan dan karir.

Menurut ramalan shio di tahun Naga, atau tahun 2024, dilansir dari KnowInsiders, Rabu (15/11/2023) empat shio berikut ini diramalkan akan mencapai puncak baru dalam karir dan pekerjaannya di tahun 2024.

1. Shio Ayam: Tahun 2024 akan menjadi momen penting bagi para pemilik shio Ayam, karena akan mendapat keberuntungan dengan mencapai banyak hal termasuk soal karirnya.

Peningkatan ini diawali dengan kegigihan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh mereka yang lahir di tahun Ayam dalam menghadapi kesulitan. Orang yang lahir di tahun Ayam akan mencapai puncak karir dan kekayaannya pada tahun 2024, sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ini.

2. Shio Tikus: Tahun 2024 akan menjadi tahun baik bagi mereka yang lahir di tahun Tikus, bahkan disebut jadi masa emas bagi orang-orang yang lahir di tahun Tikus yang ingin memulai bisnis atau proyek pengembangan baru.

Perihal pekerjaan, di 2024 pemilik shio ini akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup, menemukan proyek pembangunan yang sesuai dengan dirinya yang memberikan keuntungan finansial.

