5 Produk Kosmetik Asal Israel, Ada yang Laris di Indonesia

LIMA produk kosmetik Israel yang ramai diboikot menarik untuk kalian ketahui. Di tengah kobaran konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang telah membuat ribuan nyawa tak berdosa di Gaza, muncul gerakan boikot, divestasi dan sanksi (DBS) dari warga negara Indonesia terhadap produk-produk Israel dan juga produk yang mendukung Israel.

Setelah menyuarakan boikot untuk beberapa franchise Amerika Serikat pendukung Israel, produk lainnya seperti makanan dan minuman kemasan, serta kosmetik juga turut menjadi sasaran.

Apa saja produk kosmetik asal Israel itu? Berikut adalah lima produk kosmetik Israel yang ramai diboikot, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

1. Dr. Fischer

Produk kosmetik Israel yang pertama yakni Dr. Fischer, menjual krim perawatan kulit dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nama brand ini diambil dari nama pemiliknya yakni Fischer, yang mengembangkan produk bersama istrinya Dvora.

Pabrik Fischer Pharmaceuticals atau Dr. Fischer ini berlokasi Bnai Brak, dekat Tel Aviv. Produk kosmetik asal Israel ini telah diekspor ke 30 negara, dan masuk ke Indonesia.

2. Ahava

Produk kosmetik Israel selanjutnya adalah Ahava. Perusahaan ini didirikan pada 1988. Ahava mengandalkan mineral dari laut mati ke dalam produknya untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit.

BACA JUGA: Kode Produk Israel di Indonesia yang Ingin Diboikot

Selain masuk ke Indonesia, produk Ahava juga tersebar di Israel, Hongaria, Korea Selatan, Jerman, Singapura, dan Filipina.

Produk ini cukup dimintai karena menghadirkan beragam rangkaian mulai dari toner hingga krim dan serum. Tidak ditemukan secara offline, tapi banyak yang mendapatkan lewat online.

Produk ini cukup laris dengan rentan harga dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.