Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Produk Kosmetik Asal Israel, Ada yang Laris di Indonesia

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:08 WIB
5 Produk Kosmetik Asal Israel, Ada yang Laris di Indonesia
Ilustrasi produk kecantikan Israel. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA produk kosmetik Israel yang ramai diboikot menarik untuk kalian ketahui. Di tengah kobaran konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang telah membuat ribuan nyawa tak berdosa di Gaza, muncul gerakan boikot, divestasi dan sanksi (DBS) dari warga negara Indonesia terhadap produk-produk Israel dan juga produk yang mendukung Israel.

Setelah menyuarakan boikot untuk beberapa franchise Amerika Serikat pendukung Israel, produk lainnya seperti makanan dan minuman kemasan, serta kosmetik juga turut menjadi sasaran.

Apa saja produk kosmetik asal Israel itu? Berikut adalah lima produk kosmetik Israel yang ramai diboikot, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

1. Dr. Fischer

Produk kosmetik Israel yang pertama yakni Dr. Fischer, menjual krim perawatan kulit dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nama brand ini diambil dari nama pemiliknya yakni Fischer, yang mengembangkan produk bersama istrinya Dvora.

Pabrik Fischer Pharmaceuticals atau Dr. Fischer ini berlokasi Bnai Brak, dekat Tel Aviv. Produk kosmetik asal Israel ini telah diekspor ke 30 negara, dan masuk ke Indonesia.

2. Ahava

Produk kosmetik Israel selanjutnya adalah Ahava. Perusahaan ini didirikan pada 1988. Ahava mengandalkan mineral dari laut mati ke dalam produknya untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit.

Selain masuk ke Indonesia, produk Ahava juga tersebar di Israel, Hongaria, Korea Selatan, Jerman, Singapura, dan Filipina.

Produk ini cukup dimintai karena menghadirkan beragam rangkaian mulai dari toner hingga krim dan serum. Tidak ditemukan secara offline, tapi banyak yang mendapatkan lewat online.

Produk ini cukup laris dengan rentan harga dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/54/3015514/all_eyes_on_rafah-Lkz4_large.jpg
All Eyes on Rafah: Di Balik Postingan Viral Dibagikan Lebih dari 47 Juta Orang di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/56/2992428/mobil_wck-YUrb_large.JPG
Cara Kerja Lavender, Sistem AI Israel yang Targetkan Pembunuhan Warga Palestina di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/56/2992366/kehancuran_akibat_pengeboman_israel_di_gaza-5x6T_large.jpg
Israel Gunakan Program AI Lavender untuk Targetkan Pengeboman yang Tewaskan Ribuan Warga Sipil di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/612/2925098/link-website-cara-cek-produk-yang-dukung-israel-mudah-dan-cepat-vPbSe3h61G.jpg
Link Website Cara Cek Produk yang Dukung Israel, Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/611/2917988/ini-dia-12-produk-skincare-populer-asal-israel-ada-yang-beredar-di-indonesia-czqzRriwV8.jpg
Ini Dia 12 Produk Skincare Populer asal Israel, Ada yang Beredar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/612/2917681/begini-tradisi-pernikahan-orang-israel-ada-pingitan-atau-pemisahan-calon-pengantin-D729a7KNKI.jpg
Begini Tradisi Pernikahan Orang Israel, Ada Pingitan atau Pemisahan Calon Pengantin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement