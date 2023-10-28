Potret Isyana Sarasvati Pakai Tanktop Hitam, Pamer Tato di Dada Bikin Netizen Heboh

PENYANYI cantik Isyana Sarasvati memang dikenal dengan penampilannya yang unik. Selain suaranya yang memang tidak perlu diragukan lagi, kelakuan Isyana yang lucu pun kerap menjadi perhatian.

Tapi, untuk urusan fashion Isyana memang tidak pernah salah kostum. Selain itu, body goalsnya juga membuat banyak orang iri. Nah, terbaru dia memamerkan tato di area dadanya.

Ini merupakan pertama kalinya Isyana memperlihatkan tato tersebut. Tentu saja, hal ini mengundang reaksi para netter. Diketahui Isyana tengah berada di Sydney, Australia, untuk keperluan manggung sekaligus healing.

Pada salah satu postingannya, istri Rayhan Maditra Indrayanto itu mengunggah foto yang memperlihatkan tato di bagian dada. Isyana tampak centil mengenakan tanktop hitam dengan bawahan hot pants berbahan denim sembari duduk di sofa.

Pemandangan pantai pun terlihat dari pohon kelapa yang berada disekitarannya. Namun, tak terlihat jelas gambar tato Isyana lantaran yang nampak hanya sebagian saja.

"Nyong mantai," tulis Isyana Saravati dikutip dari akun @isyanasarasvati.