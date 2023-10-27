Ivan Gunawan Tenteng Hermes Rp1,3 Miliar di JWF 2024, Ternyata Ini Alasan Harganya Mahal

IVAN Gunawan begitu memperhatikan betul penampilannya. Bukan hanya soal urusan fashion, juga akseroris penunjangnya seperti tas.

Belum lama ini, desainer kondang Tanah Air itu terlihat menenteng tas Hermes seharga Rp1,3 miliar saat hadiri Jakarta Fashion Week 2024. Harga tas yang mungkin terbilang biasa bagi mereka yang berduit.

Namun, sebenarnya apa sih yang membuat tas itu menjadi mahal? Melansir berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023), berikut alasannya.

1. Proses pembuatan yang rumit dan berstandar tinggi

Alasan utama mengapa tas Hermes begitu mahal adalah karena sebagian besar produk mereka adalah buatan tangan. Demi memastikan kualitas setiap produk, Hermes hanya mempekerjakan pengrajin dengan keahlian spesial dan memiliki ketelitian tinggi.