Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ivan Gunawan Tenteng Hermes Rp1,3 Miliar di JWF 2024, Ternyata Ini Alasan Harganya Mahal

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |06:35 WIB
Ivan Gunawan Tenteng Hermes Rp1,3 Miliar di JWF 2024, Ternyata Ini Alasan Harganya Mahal
Ivan Gunawan. (Foto: Instagram @ivan_gunawan)
A
A
A

IVAN Gunawan begitu memperhatikan betul penampilannya. Bukan hanya soal urusan fashion, juga akseroris penunjangnya seperti tas.

Belum lama ini, desainer kondang Tanah Air itu terlihat menenteng tas Hermes seharga Rp1,3 miliar saat hadiri Jakarta Fashion Week 2024. Harga tas yang mungkin terbilang biasa bagi mereka yang berduit.

Namun, sebenarnya apa sih yang membuat tas itu menjadi mahal? Melansir berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023), berikut alasannya.

1. Proses pembuatan yang rumit dan berstandar tinggi

Alasan utama mengapa tas Hermes begitu mahal adalah karena sebagian besar produk mereka adalah buatan tangan. Demi memastikan kualitas setiap produk, Hermes hanya mempekerjakan pengrajin dengan keahlian spesial dan memiliki ketelitian tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3145039/ivan_gunawan-bELJ_large.jpg
Puncak Haji, Ivan Gunawan Minta Maaf ke Ibunda saat di Arafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/194/2959200/menilik-5-karya-ivan-gunawan-desainer-yang-berencana-tinggalkan-indonesia-2EDNtnsnQq.jpg
Menilik 5 Karya Ivan Gunawan, Desainer yang Berencana Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947311/beredar-foto-lawas-ivan-gunawan-ternyata-pernah-jadi-ketua-osis-loh-tyccTIPOfw.jpg
Beredar Foto Lawas Ivan Gunawan, Ternyata Pernah Jadi Ketua OSIS Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/194/2936503/ivan-gunawan-beberkan-konsep-unik-baju-pengantin-adiba-khanza-saat-resepsi-nuansa-hitam-putih-w9y93jIPTS.jpg
Ivan Gunawan Beberkan Konsep Unik Baju Pengantin Adiba Khanza saat Resepsi, Nuansa Hitam Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/194/2932940/cerita-ivan-gunawan-rancang-baju-pengantin-adiba-khanza-sudah-punya-wishlist-9aeMJ9Vvmk.jpg
Cerita Ivan Gunawan Rancang Baju Pengantin Adiba Khanza: Sudah Punya Wishlist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/612/2920913/ivan-gunawan-bak-ibu-peri-pakai-sayap-di-catwalk-best-V14ohfGGAF.jpg
Ivan Gunawan bak Ibu Peri Pakai Sayap di Catwalk, Best!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement