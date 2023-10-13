Bahan-Bahan Baju yang Cocok Dipakai saat Cuaca Panas Terik

MENGGUNAKAN warna gelap saat cuaca super panas memang sangat tidak direkomendasikan. Ini pun sudah menjadi pengetahuan umum, baik bagi para fashionista maupun yang tidak mengikuti fashion.

Sebaliknya, ketika cuaca panas terik baju warna terang memang sangat direkomendasikan. Alasan kenapa tidak direkomendasikan pakai baju warna gelap, karena busana warna gelap lebih banyak menyerap sinar matahari. Makanya, akan membuat kita merasa lebih gerah.

Selain memperhatikan warna pakaian, Anda juga diminta untuk pilih jenis bahan pakaian, disarankan bahan katun, linen, atau rayon. Sebab, ketiga bahan itu terasa adem dan menyerap keringat dengan baik.

Tapi tidak dengan nylon, woll, sutra, atau kasmir. Bahan-bahan tersebut malah membuat keringat terperangkap dan membuat tubuh semakin terasa panas.

Nah, buat rekomendasi pakaian modest yang cocok dipakai saat cuaca super panas, Anda bisa merujuk pada koleksi terbaru DS Modest yaitu 'Expressive Classic'. Annisa Rahma Herdyana selaku CEO DS Modest menyebut ada 'daily wear hingga semi formal' looks yang masih nyaman digunakan dalam cuaca panas seperti ini.