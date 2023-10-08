Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Kunjungi Booth di Event Kopi Fest Indonesia, Cicipi Berbagai Jenis Kopi

WAMENPAREKRAF Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Event Kopi Fest Indonesia 2023 di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada Minggu malam (8/10/2023). Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini nampak mengunjungi beberapa booth sambil mencicipi berbagai jenis kopi yang dihadirkan di Event Kopi Fest 2023.

Berlangsung selama lima hari, terhitung sejak tanggal 4-8 Oktober 2023 acara tersebut berlangsung dengan meriah dan Kota Jakarta sebagai Kota terakhir dalam festival Kopi Fest Indonesia 2023. Tidak hanya Angela, pengunjung juga dapat menemukan banyak aktivitas menarik pada event tersebut.

“Tadi saya udah ngobrol-ngobrol ternyata antusiasmenya luar biasa, tahun ini ada 108 yang berpartisipasi, dan kurang lebih setiap kotanya ada lima participant dan hari ini sudah ditentukan pemenangnya,” kata Angela kepada wartawan saat ditemui di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (8/10/2023).

Menurutnya, di semakin banyaknya barista-barista yang bermunculan, ia berharap dengan kualitas mereka yang semakin meningkat, dapat membuat coffee shop di Indonesia semakin banyak di berbagai kota. Bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga dapat meningkatkan coffee culture di kota tersebut.

Kemudian sebagai wamenparekraf, Angela yang juga merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju menyampaikan dalam acara Event Kopi Fest tidak Cuma menyajikan kopi tetapi juga jamu, dan inovasi baru lainnya.

“Jadi ini bukan kopi, tapi lebih ke teh, kulitnya kopi, dan akhirnya menjadi rasanya lebih ke frutty. Ini juga menarik sekali, untuk lebih yang menyukai rasa teh,” ucapnya.