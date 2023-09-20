Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Wika Salim Naik Moge Pakai Croptop, Stylish Abis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:02 WIB
Potret Wika Salim Naik Moge Pakai Croptop, Stylish Abis
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUNYA paras cantik dan body yang menggoda, penampilan Wika Salim memang kerap mencuri perhatian. Pedangdut asal Bogor ini kerap menunjukkan body goals dalam berpenampilan.

Baru-baru ini, sosoknya kembali menjadi perbincangan. Jauh dari kesan menggoda, kali ini Wika tampil gahar saat berkendara motor. Ya, Wika salah satu artis yang hobi otomotif. Melalui postingannya di Instagram, Wika sering membagikan dirinya saat mengendarai moge.

Penasaran seperti apa gaya keren Wika Salim saat berkendara? Berikut rangkumannya dari Instagram @wiksalim.

Kendarai motor gede

Wika Salim

Potret Wika Salim tampil kece saat mengendarai moge. Di foto itu, memakai kaus putih ketat dipadukan dengan jaket coklat dari brand Fendi, legging hitam, dan sneakers.

Dia juga memakai masker, kacamata hitam dan helm warna putih. Gaya Wika Salim di atas motor terlihat garang banget yah?

"Jadi pengen dibonceng nggak kalian?," kata @otomo***

"Gagah Jelita keren.... Awww keceh banget," tambah @liahir***

Pakai moto ratusan juta

Wika Salim

Dalam foto itu, Wika menunggangi Moto guzzi V7 Stone. Motor berwarna hitam itu terlihat gahar yang membuat dia terlihat berbeda dari tampilan biasanya. Siapa sangka, motor tersebut dibanderol dengan harga Rp500 jutaan lho.

Foto selfie

Wika Salim

Potret Wika saat terekam sedang Selfie. Perempuan 31 tahun itu terlihat masih duduk di atas mogenya sambil selfie dan tersenyum ke arah kamera. Lesung pipinya yang terlihat membuat dia makin makin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement