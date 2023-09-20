Potret Wika Salim Naik Moge Pakai Croptop, Stylish Abis

PUNYA paras cantik dan body yang menggoda, penampilan Wika Salim memang kerap mencuri perhatian. Pedangdut asal Bogor ini kerap menunjukkan body goals dalam berpenampilan.

Baru-baru ini, sosoknya kembali menjadi perbincangan. Jauh dari kesan menggoda, kali ini Wika tampil gahar saat berkendara motor. Ya, Wika salah satu artis yang hobi otomotif. Melalui postingannya di Instagram, Wika sering membagikan dirinya saat mengendarai moge.

Penasaran seperti apa gaya keren Wika Salim saat berkendara? Berikut rangkumannya dari Instagram @wiksalim.

Kendarai motor gede

Potret Wika Salim tampil kece saat mengendarai moge. Di foto itu, memakai kaus putih ketat dipadukan dengan jaket coklat dari brand Fendi, legging hitam, dan sneakers.

Dia juga memakai masker, kacamata hitam dan helm warna putih. Gaya Wika Salim di atas motor terlihat garang banget yah?

"Jadi pengen dibonceng nggak kalian?," kata @otomo***

"Gagah Jelita keren.... Awww keceh banget," tambah @liahir***

Pakai moto ratusan juta

Dalam foto itu, Wika menunggangi Moto guzzi V7 Stone. Motor berwarna hitam itu terlihat gahar yang membuat dia terlihat berbeda dari tampilan biasanya. Siapa sangka, motor tersebut dibanderol dengan harga Rp500 jutaan lho.

Foto selfie

Potret Wika saat terekam sedang Selfie. Perempuan 31 tahun itu terlihat masih duduk di atas mogenya sambil selfie dan tersenyum ke arah kamera. Lesung pipinya yang terlihat membuat dia makin makin.