5 Potret Ganteng Ivar Jenner, Pencetak Gol Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan

IVAR Jenner sedang menjadi trending paska berhasil membobol gawang Turkmenistan malam ini, Selasa (12/9/2023)

Ya, Ivar lah yang menyumbang satu gol, yang membuat Indonesia berhasil unggul atas Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Garuda Muda.

Ivar membuat Indonesia unggul 1-0 di menit 40, ia membobol gawang pertahanan Turkmenistan dengan melepaskan tendangan kencang dari luar kotak penalti.

Well, di samping kelihaiannya bermain bola, Ivar juga tengah jadi idola para pencinta sepak bola karena ia hadir dengan tampilan visual memukau. Penasaran? Berikut lima potret ganteng Ivar Jenner, pencetak gol timnas Indonesia U-23 vs Turkemistan, dihimpun dari Instagram pribadai Ivan, @ivarjnr, Selasa (12/9/2023)

1. Casual look: Tak hanya gagah saat pakai jersey seragam Timnas Indonesia, Ivar juga tetap tampan dalam balutan outfit non seragam. Contohnya OOTD kasual Ivar satu ini, memadukan polo shirt lengan pendek warna putih dan skinny jeans warna biru muda serta sepasang sepatu sneaker putih. Simpel dan keren!

2. Serius training: Nah kalau yang ini adalah potret Ivar ketika serius sedang sesi training alias latihan bersama para anggota Timnas lainnya. Foto candid pun, visual Ivar tetap oke.