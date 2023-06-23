Tips Wisata Offroad di Ciwidey, Serunya Menikmati Alam Bandung Sambil Uji Adrenalin

Menjelajah alam Ciwidey, Bandung dengan mobil offroad. (Foto: MPI/Wiwie Heriyani)

KECAMATAN Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat memiliki banyak spot wisata alam memukau, di antaranya Camping Ground Ranca Upas, penangkaran rusa Ranca Upas, hingga Danau Situ Patengang.

Salah satu cara paling seru menjelajah lokasi tersebut adalah dengan offroad. Anda bisa merasakan sensasi short vacation di Ciwidey dengan Offroad Adventure.

Dalam Wisata Safari Offroad, wisatawan diajak menjelajahi wisata alam Ciwidey dengan mobil Land Rover, melewati perkebunan teh yang memukai dan perbukitan indah.

Wisata tersebut cocok buat yang suka petualangan atau uji adrelanie karena mobil akan melewati rute yang berlumpur, sempit, berliku dan terjal.

Berikut beberapa tips untuk ikut jelajah Ciwidey dengan offroad dari Safari Offroad.

1. Jangan makan berlebihan sebelum perjalanan

Wisata offroad tentu identik dengan melewati trek yang ekstrem, sehingga akan membuat tubuh terguncang selama perjalanan.

Untuk itu tidak disarankan makan terlalu kenyang atau minum berlebihan sebelum berpetualang. Jika terlalu kenyang, dikhawatirkan akan mual dan muntah.