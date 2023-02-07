Pencegahan

Cara terbaik dengan mencegah gigitan nyamuk. Terutama jika Anda tinggal atau bepergian ke daerah tropis, bahkan di Indonesia sendiri punya slogan untuk pencegahan DBD yaitu 3 M plus.

Menguras, kegiatan membersihkan/menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum dan tempat penampungan air lainnya.

Menutup, kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Juga dapat diartikan mengubur barang bekas di dalam tanah meminimalisir sarang nyamuk.

Memanfaatkan atau daur ulang, disarankan untuk memanfaatkan kembali yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah.

Kemudian, plusnya menurut Kementerian Kesehatan yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan.