, Selasa, 07 Februari 2023 |17:19 WIB
Umum

Penyakit demam berdarah dengue biasa disebut DBD ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk yang membawa virus dengue, kemudian menginfeksi dan umumnya membuat seseorang menjadi demam.

 

Melansir dari Mayoclinic, DBD jadi salah penyakit langganan atau paling umum terjadi di Asia Tenggara, seperti Indonesia, kepulauan Pasifik barat, Amerika Latin, dan Afrika. Untuk gejalanya ringan seperti flu.

Gejala

1. Demam tinggi 104 F (40 C)

2. Sakit kepala

3. Nyeri otot, tulang atau sendi

4. Mual

5. Muntah

6. Sakit di belakang mata

7. Kelenjar bengkak dan ruam

Faktor Risiko

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menjelaskan jika virus dengue ditularkan oleh nyamuk betina terutama dari spesies Aedes aegypti dan Ae. albopictus.

Demam berdarah yang parah memiliki risiko kematian lebih tinggi, bila tidak ditangani dengan tepat. Demam berdarah yang parah pertama kali dikenali pada tahun 1950-an, selama epidemi demam berdarah di Filipina dan Thailand.

Pencegahan

Cara terbaik dengan mencegah gigitan nyamuk. Terutama jika Anda tinggal atau bepergian ke daerah tropis, bahkan di Indonesia sendiri punya slogan untuk pencegahan DBD yaitu 3 M plus.

Menguras, kegiatan membersihkan/menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum dan tempat penampungan air lainnya.

Menutup, kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Juga dapat diartikan mengubur barang bekas di dalam tanah meminimalisir sarang nyamuk.

Memanfaatkan atau daur ulang, disarankan untuk memanfaatkan kembali yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah.

Kemudian, plusnya menurut Kementerian Kesehatan yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan.

 

 

 

 

 

 

