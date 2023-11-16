Umum

Flu burung merupakan penyakit yang menyebar dari unggas ke manusia ini akan dibahas selengkapnya dalam artikel berikut ini. Flu burung atau Avian Influenza adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh virus Influenza tipe A. Pertama kali teridentifikasi pada 1887 di Italia, terjadi antar-unggas.

Saat itu flu burung menjadi perhatian dunia, karena virus flu burung memiliki kemampuan terus bermutasi hingga dapat menular dari unggas ke manusia. Dan kejadian penularan virus flu burung ke manusia pertama kali terjadi pada 1997 di Hong Kong. Dilaporkan ada 18 kasus dan 6 di antaranya meninggal dunia. Sampai akhirnya pada 2003, virus ini menyebar ke banyak negara, seperti China, Thailand, Vietnam, Kamboja, Turki, Irak, Mesir, Azerbaijan, dan termasuk Indonesia.