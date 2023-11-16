Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Flu burung

, Kamis, 16 November 2023 |15:28 WIB
Flu burung
Flu Burung
A
A
A
Umum

Flu burung merupakan penyakit yang menyebar dari unggas ke manusia ini akan dibahas selengkapnya dalam artikel berikut ini. Flu burung atau Avian Influenza adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh virus Influenza tipe A. Pertama kali teridentifikasi pada 1887 di Italia, terjadi antar-unggas.

Saat itu flu burung menjadi perhatian dunia, karena virus flu burung memiliki kemampuan terus bermutasi hingga dapat menular dari unggas ke manusia. Dan kejadian penularan virus flu burung ke manusia pertama kali terjadi pada 1997 di Hong Kong. Dilaporkan ada 18 kasus dan 6 di antaranya meninggal dunia. Sampai akhirnya pada 2003, virus ini menyebar ke banyak negara, seperti China, Thailand, Vietnam, Kamboja, Turki, Irak, Mesir, Azerbaijan, dan termasuk Indonesia.

Gejala

1. Demam lebih dari 38 derajat celcius

2. Batuk

3. Sakit tenggorokan

4. Pilek

Pencegahan

1. Menghindari kontak dengan unggas sakit atau mati mendadak

2. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan

3. Jalani perilaku hidup bersih dan sehat

4. Mengolah daging unggas atau produk unggas (telur) secara benar yaitu dimasak hingga matang

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement