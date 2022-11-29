ROSEOLA infantum adalah penyakit virus yang kebanyakan menyerang bayi dan balita. Anak yang terinfeksi umumnya mengalami demam tinggi yang diikuti dengan munculnya ruam.





Penyakit ini biasanya menginfeksi anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sebagian besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penyakit ini, dan anak-anak akan sembuh dengan sendirinya.





Cara mendiagnosis penyakit Roseola, dokter akan bertanya tentang gejala dan riwayat kesehatan anak. Dia akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik akan mencakup pemeriksaan ruam. Ruam dan demam tinggi biasanya cukup untuk mendiagnosis penyakit anak.





Roseola menular, jadi dokter akan memberitahu untuk menjauhkan anak dari orang lain. Setidaknya sampai demamnya hilang. Setelah hilang setidaknya selama 24 jam, mereka dapat bermain dengan anak lain, meskipun masih mengalami ruam.





Perawatan penyakit Roseola tergantung pada gejala, usia, dan kesehatan umum anak. Itu juga akan tergantung pada seberapa parah kondisinya. Antibiotik tidak digunakan untuk mengobati penyakit ini.

Tujuan pengobatan adalah untuk membantu mengurangi gejala. Perawatan yang dapat dilakukan jika gejala masih ringan, antara lain.





1. Pastikan anak minum banyak cairan

2. Pemberian acetaminophen atau ibuprofen untuk demam dan rasa tidak nyaman

3. Memakaikan anak dengan pakaian tipis selama demam





Jika gejala tidak berubah, diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Hubungi penyedia layanan kesehatan jika anak Anda memiliki:





1. Gejala yang tidak membaik, atau memburuk

2. Gejala baru



