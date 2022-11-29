HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Roseola

, Selasa, 29 November 2022 |16:38 WIB
Roseola
Roseola. (foto: Baby Center)
Umum

ROSEOLA infantum adalah penyakit virus yang kebanyakan menyerang bayi dan balita. Anak yang terinfeksi umumnya mengalami demam tinggi yang diikuti dengan munculnya ruam.

Penyakit ini biasanya menginfeksi anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sebagian besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penyakit ini, dan anak-anak akan sembuh dengan sendirinya.

Cara mendiagnosis penyakit Roseola, dokter akan bertanya tentang gejala dan riwayat kesehatan anak. Dia akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik akan mencakup pemeriksaan ruam. Ruam dan demam tinggi biasanya cukup untuk mendiagnosis penyakit anak.

Roseola menular, jadi dokter akan memberitahu untuk menjauhkan anak dari orang lain. Setidaknya sampai demamnya hilang. Setelah hilang setidaknya selama 24 jam, mereka dapat bermain dengan anak lain, meskipun masih mengalami ruam.

Perawatan penyakit Roseola tergantung pada gejala, usia, dan kesehatan umum anak. Itu juga akan tergantung pada seberapa parah kondisinya. Antibiotik tidak digunakan untuk mengobati penyakit ini.
Tujuan pengobatan adalah untuk membantu mengurangi gejala. Perawatan yang dapat dilakukan jika gejala masih ringan, antara lain.

1. Pastikan anak minum banyak cairan
2. Pemberian acetaminophen atau ibuprofen untuk demam dan rasa tidak nyaman
3. Memakaikan anak dengan pakaian tipis selama demam

Jika gejala tidak berubah, diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Hubungi penyedia layanan kesehatan jika anak Anda memiliki:

1. Gejala yang tidak membaik, atau memburuk
2. Gejala baru

Gejala

Jika anak Anda menderita roseola, pada awalnya mereka mungkin mengalami:

1. Suhu tinggi yang tiba-tiba
2. Gejala seperti pilek seperti sakit tenggorokan, pilek dan batuk
3. Kehilangan selera makan
4. Kelopak mata bengkak dan kelenjar bengkak di leher mereka
5. Gejala ini berlangsung 3 sampai 5 hari, sebelum muncul ruam.
6. Sifat lekas marah
7. Sakit telinga
8. Kelenjar bengkak

Ciri-ciri ruam pada penyakit Roseola antara lain.

1. Terdiri dari bintik-bintik merah muda, bercak atau benjolan
2. Dimulai di dada, perut, dan punggung, sebelum menyebar ke wajah, leher, dan lengan
3. Biasanya tidak gatal atau tidak nyaman
4. Biasanya memudar dan menghilang dalam 2 hari

Diperlukan waktu 5 hingga 15 hari bagi seorang anak untuk mengalami gejala roseola setelah terpapar virus. Demam tinggi dapat dimulai secara tiba-tiba dan dapat mencapai 105

Penyebab

Ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes manusia 6 atau, kadang-kadang, virus herpes manusia 7. Itu tetap berada di tubuh anak tetapi biasanya tetap laten, atau dimatikan.

Ini paling sering terjadi pada bayi dan anak-anak berusia antara 6 dan 24 bulan.

Faktor Risiko

Paling sering menjangkiti bayi dan anak-anak berusia antara 6 dan 24 bulan.

Pencegahan

Belum ada vaksin untuk mencegah roseola. Kebersihan yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah orang lain terkena virus. Anda dapat menurunkan risiko infeksi dengan:

1. Menghindari kontak dekat dengan seseorang yang terinfeksi.
2. Batuk dan bersin di lekukan siku.
3. Sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

