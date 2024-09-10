-Istirahat cukup
Penderita cacar air umumnya diminta untuk beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuhnya kuat. Dengan begitu, mampu mempercepat proses penyembuhan.
Istirahat berkisar antara 7 hingga 8 jam setiap malam ternyata mampu meningkatkan pembentukan jaringan baru pada jaringan kulit yang rusak akibat serangan virus varicella zoster.
-Mandi secara rutin
Selain tidur cukup, mandi secara teratur juga mampu mencegah cacar air semakin banyak. Penderita dapat menggunakan air hangat dan sabun antiseptik. Saat mandi sebisa mungkin menggosok secara perlahan tanpa harus memecahkan lesi berisi cairan yang ada dipermukaan kulit.
-Jangan Menggaruk lesi
Sebisa mungkin menahan keinginan untuk menggaruk lesi berisi cairan. Pasalnya, hal itu hanya akan menginfeksi kulit yang ada di dekatnya jika cairan menyembur keluar.
Lesi yang digaruk umumnya akan membentuk luka baru yang rentan terkena infeksi dari bakteri jenis lain melalui udara dan akan meninggalkan bekas kehitaman. Gatal akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu bersamaan dengan proses pemulihan.
-Jaga pola makan sehat
Meningkatkan nutrisi pada makanan dan minuman juga sebagai cara mencegah cacar air bertambah banyak. Pola makan yang sehat dapat membantu mempercepat kesembuhan penyakit cacar air.
Pasalnya, nutrisi yang ada pada makanan akan memperbaiki jaringan kulit, mempertebal imunitas tubuh dan mengembalikan tubuh dalam hal kemampuannya menolak benda asing. Hindari mengkonsumsi junk food yang akan menurunkan daya tahan tubuh dan mengacaukan sel-sel pada jaringan kulit yang rusak akibat cacar air.
-Rutin mengganti pakaian
Selain rajin mandi, cara mencegah cacar air bertambah banyak adalah mengganti baju yang dikenakan 2 hingga beberapa kali untuk memblokir pergerakan virus menyebar ke bagian tubuh lain.