HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Cacar air

, Selasa, 10 September 2024 |15:12 WIB
Cacar air
Cacar Air. (Foto: Freepik)
Umum

Cacar air sendiri, diketahui juga dikenal dengan nama varicella. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut varicella-zoster. Virus yang menyebar dengan cepat dan mudah dari seseorang yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak usia di bawah 10 tahun.

Meski menurut data yang dirilis NHS, lebih dari 90 persen kasus cacar air terjadi di usia anak-anak. Namun peluang orang dewasa tetap bisa kena cacar air tetap masih ada.

Gejala

Umumnya, setelah seseorang terinfeksi virus ini tidak akan langsung menunjukan ciir-cirinya. Namun di awali dengan gejala umum, seperti:

- Munculnya demam

- Hilangnya nafsu makan

- Badan terasa lemas dan lelah

- Kepala terasa sakit

- Nyeri pada sendi dan juga otot

Baru setelah itu ciri-cirinya akan muncul . Ciri-ciri cacar air berupa:

- Munculnya bintik-bintik dengan warna kemerahan yang muncul pada sekujur kulit tubuh

- Bintik-bintik ini akan berubah menjadi lentingan yang berisi cairan

- Kemudian setelah beberapa waktu lentingan akan memecah dan menjadi luka kering

Penyebab

Sering Ada pada anak-anak

Faktor Risiko

Belum dikatahui

Pencegahan

-Istirahat cukup

Penderita cacar air umumnya diminta untuk beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuhnya kuat. Dengan begitu, mampu mempercepat proses penyembuhan.

Istirahat berkisar antara 7 hingga 8 jam setiap malam ternyata mampu meningkatkan pembentukan jaringan baru pada jaringan kulit yang rusak akibat serangan virus varicella zoster.

-Mandi secara rutin

Selain tidur cukup, mandi secara teratur juga mampu mencegah cacar air semakin banyak. Penderita dapat menggunakan air hangat dan sabun antiseptik. Saat mandi sebisa mungkin menggosok secara perlahan tanpa harus memecahkan lesi berisi cairan yang ada dipermukaan kulit.

-Jangan Menggaruk lesi

Sebisa mungkin menahan keinginan untuk menggaruk lesi berisi cairan. Pasalnya, hal itu hanya akan menginfeksi kulit yang ada di dekatnya jika cairan menyembur keluar.

Lesi yang digaruk umumnya akan membentuk luka baru yang rentan terkena infeksi dari bakteri jenis lain melalui udara dan akan meninggalkan bekas kehitaman. Gatal akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu bersamaan dengan proses pemulihan.

-Jaga pola makan sehat

Meningkatkan nutrisi pada makanan dan minuman juga sebagai cara mencegah cacar air bertambah banyak. Pola makan yang sehat dapat membantu mempercepat kesembuhan penyakit cacar air.

Pasalnya, nutrisi yang ada pada makanan akan memperbaiki jaringan kulit, mempertebal imunitas tubuh dan mengembalikan tubuh dalam hal kemampuannya menolak benda asing. Hindari mengkonsumsi junk food yang akan menurunkan daya tahan tubuh dan mengacaukan sel-sel pada jaringan kulit yang rusak akibat cacar air.

-Rutin mengganti pakaian

Selain rajin mandi, cara mencegah cacar air bertambah banyak adalah mengganti baju yang dikenakan 2 hingga beberapa kali untuk memblokir pergerakan virus menyebar ke bagian tubuh lain.

