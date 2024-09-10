Gejala

Umumnya, setelah seseorang terinfeksi virus ini tidak akan langsung menunjukan ciir-cirinya. Namun di awali dengan gejala umum, seperti:

- Munculnya demam

- Hilangnya nafsu makan

- Badan terasa lemas dan lelah

- Kepala terasa sakit

- Nyeri pada sendi dan juga otot

Cacar Air

Baru setelah itu ciri-cirinya akan muncul . Ciri-ciri cacar air berupa:

- Munculnya bintik-bintik dengan warna kemerahan yang muncul pada sekujur kulit tubuh

- Bintik-bintik ini akan berubah menjadi lentingan yang berisi cairan

- Kemudian setelah beberapa waktu lentingan akan memecah dan menjadi luka kering