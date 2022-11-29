HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Neurodermatitis

, Selasa, 29 November 2022 |15:45 WIB
Neurodermatitis
Neurodermatitis. (foto: Research Gate)
Umum

Neurodermatitis adalah kondisi kulit yang tidak mengancam jiwa yang melibatkan rasa gatal dan garukan, biasanya hanya pada satu atau dua bagian kulit. Ini juga disebut lichen simpleks kronikus.

Gatal dapat terjadi di bagian tubuh mana saja, tetapi paling sering ditemukan di lengan, bahu, siku, kaki, pergelangan kaki, pergelangan tangan, tangan, belakang leher, atau kulit kepala. Area anus dan genital serta wajah mungkin juga terasa gatal.

Gatal bisa sangat intens, menyebabkan seringnya menggaruk, atau mungkin datang dan pergi. Ini paling aktif ketika pasien sedang bersantai atau mencoba untuk tidur. Dalam beberapa kasus, pasien bangun dengan menggaruk atau menggosok area yang terkena.

Tidak seperti dermatitis atopik, yang dapat meluas, neurodermitis biasanya terbatas pada satu atau dua bercak kulit. Ini jarang hilang tanpa pengobatan, dan terus menggaruk dapat mengiritasi ujung saraf di kulit, mengintensifkan gatal dan garukan.

Seiring waktu, garukan kronis menyebabkan bercak kulit yang gatal menjadi kering, kasar dan menebal. Ini disebut likenifikasi, dan neurodermatitis juga dikenal sebagai lichen simplex chronicus.

Cara dokter mendiagnosis, biasanya melibatkan pengumpulan riwayat gatal dan garukan hebat pada individu dan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pengikisan kulit, suatu prosedur di mana lapisan kulit mati yang dangkal diperoleh dan dianalisis, dapat membantu mengesampingkan diagnosis potensial lainnya, khususnya infeksi jamur .

Biopsi kulit, atau pengambilan sampel kulit untuk pengujian, terkadang digunakan untuk memastikan diagnosis neurodermatitis. Bentuk plak juga dapat membantu membedakan neurodermatitis dari kondisi serupa. Prurigo nodularis, kondisi kulit lain yang menyebabkan gatal dan garukan, menghasilkan nodul bulat, yang muncul sebagai pembengkakan lokal pada kulit dan membedakan prurigo nodularis dari neurodermatitis.

Eksim nummular, juga dikenal sebagai eksim diskoid, adalah kondisi lain dengan presentasi yang mirip dengan neurodermatitis, tetapi eksim nummular menghasilkan plak berbentuk koin daripada linier.

Gejala

Selain gatal, garukan, dan bercak kulit yang erubah warna, gejala neurodermatitis dapat meliputi:

1. Rasa sakit.
2. Rambut rontok jika gatal dan garukan terjadi di kulit kepala.
3. Luka terbuka dan berdarah, akibat garukan berulang.
4. Infeksi, yang ditandai dengan luka dengan kerak berwarna kuning, keluarnya cairan dan/atau benjolan berisi nanah.
5. Bekas luka dari goresan.
6. Garis kulit di kulit yang terkena.

Penyebab

Penyebab pasti neurodermatitis tidak diketahui. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat munculnya penyakit ini. Berikut ulasannya.

1. Faktor lingkungan,
2. Gangguan sistemik
3. Faktor psikologis
4. Iritasi kulit lingkungan, seperti pakaian ketat atau gigitan serangga,
5. Eksim , sekelompok kondisi kulit yang ditandai dengan kulit kering dan gatal.
6. Penyakit sistemik lainnya

Faktor Risiko

Diperkirakan neurodermatitis terjadi pada sekitar 12 persen populasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang berusia antara 30 tahun dan 50 tahun lebih mungkin untuk mengontrak kondisi tersebut.

 

Wanita lebih mungkin menderita neurodermatitis dibandingkan pria dengan rasio 2:1. Mereka dengan gangguan kecemasan , gangguan obsesif-kompulsif dan anggota keluarga dengan riwayat penyakit kulit lainnya, termasuk eksim dan dermatitis kontak , lebih mungkin untuk mengembangkan neurodermatitis.

 

Beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ciri kepribadian tertentu

Pencegahan

Penyebab yang mendasari neurodermatitis tidak diketahui. Namun, telah diamati bahwa gatal dapat dimulai pada saat stres yang ekstrim, kecemasan, trauma emosional atau depresi . Rasa gatal terkadang berlanjut bahkan setelah tekanan mental mereda atau berhenti.

Pemicu neurodermatitis lain yang mungkin termasuk:

1. Cedera saraf.
2. Gigitan serangga.
3. Kulit kering.
4. Mengenakan pakaian yang ketat, terutama jika bahannya adalah serat sintetis, seperti poliester atau rayon. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kulit sensitif bereaksi berlebihan dan gatal.
5. Penyakit kulit lainnya. Neurodermatitis terkadang terjadi akibat eksim dan psoriasis.

