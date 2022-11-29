Neurodermatitis adalah kondisi kulit yang tidak mengancam jiwa yang melibatkan rasa gatal dan garukan, biasanya hanya pada satu atau dua bagian kulit. Ini juga disebut lichen simpleks kronikus.

Gatal dapat terjadi di bagian tubuh mana saja, tetapi paling sering ditemukan di lengan, bahu, siku, kaki, pergelangan kaki, pergelangan tangan, tangan, belakang leher, atau kulit kepala. Area anus dan genital serta wajah mungkin juga terasa gatal.

Gatal bisa sangat intens, menyebabkan seringnya menggaruk, atau mungkin datang dan pergi. Ini paling aktif ketika pasien sedang bersantai atau mencoba untuk tidur. Dalam beberapa kasus, pasien bangun dengan menggaruk atau menggosok area yang terkena.

Tidak seperti dermatitis atopik, yang dapat meluas, neurodermitis biasanya terbatas pada satu atau dua bercak kulit. Ini jarang hilang tanpa pengobatan, dan terus menggaruk dapat mengiritasi ujung saraf di kulit, mengintensifkan gatal dan garukan.

Seiring waktu, garukan kronis menyebabkan bercak kulit yang gatal menjadi kering, kasar dan menebal. Ini disebut likenifikasi, dan neurodermatitis juga dikenal sebagai lichen simplex chronicus.

Cara dokter mendiagnosis, biasanya melibatkan pengumpulan riwayat gatal dan garukan hebat pada individu dan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pengikisan kulit, suatu prosedur di mana lapisan kulit mati yang dangkal diperoleh dan dianalisis, dapat membantu mengesampingkan diagnosis potensial lainnya, khususnya infeksi jamur .

Biopsi kulit, atau pengambilan sampel kulit untuk pengujian, terkadang digunakan untuk memastikan diagnosis neurodermatitis. Bentuk plak juga dapat membantu membedakan neurodermatitis dari kondisi serupa. Prurigo nodularis, kondisi kulit lain yang menyebabkan gatal dan garukan, menghasilkan nodul bulat, yang muncul sebagai pembengkakan lokal pada kulit dan membedakan prurigo nodularis dari neurodermatitis.

Eksim nummular, juga dikenal sebagai eksim diskoid, adalah kondisi lain dengan presentasi yang mirip dengan neurodermatitis, tetapi eksim nummular menghasilkan plak berbentuk koin daripada linier.