HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Lipoma

, Selasa, 29 November 2022 |16:40 WIB
Lipoma
Lipoma. (foto: Healtline)
Umum

LIPOMAadalah benjolan jaringan berbentuk bulat atau oval yang tumbuh tepat di bawah kulit. Itu terbuat dari lemak, mudah bergerak saat disentuh dan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Lipoma dapat muncul di mana saja di tubuh, tetapi paling sering terjadi di punggung, batang tubuh (torso), lengan, bahu, dan leher.

Lipoma adalah tumor jinak jaringan lunak . Mereka tumbuh perlahan dan tidak bersifat kanker. Kebanyakan lipoma tidak membutuhkan pengobatan. Jika lipoma mengganggu Anda, penyedia layanan kesehatan Anda dapat menghilangkannya dengan prosedur rawat jalan. Ada beberapa cara dokter untuk menduduk diagnosis penyakit ini. Dokter akan melakukan observasi kemudian merujuk pada pemeriksaan lanjutan. Seperti USG , CT scan atau MRI scan atau biopsi (tes sampel jaringan). Jika dokter memiliki kekhawatin pada benjolan pada tubuh Anda, ia akan merujuk ke spesialis bedah.

Tak jarang beberapa benjolan yang terlihat seperti lipoma bisa bersifat kanker , seperti liposarkoma. Benjolan ini cenderung nyeri, tumbuh cepat, dan menetap di bawah kulit. Dalam hal ini, dokter Anda akan merujuk Anda ke spesialis untuk diagnosis dan pengobatan. Namun, beberapa benjolan yang terlihat seperti lipoma bisa jadi merupakan kista .

Kista cenderung lebih dekat ke permukaan kulit dan kencang saat disentuh. Sebagian besar lipoma tidak perlu diangkat, kecuali jika terasa nyeri atau memerlukan diagnosis lebih lanjut. Beberapa orang juga hanya mengangkat lipoma jika berada di tempat terlihat jelas atau karena mereka merasa malu akan benjolan tersebut. Cara paling umum untuk menghilangkan lipoma adalah dengan memotongnya melalui pembedahan atau menggunakan sedot lemak.

Komplikasi yang terjadi saat operasi antara lain infeksi, pendarahan, nyeri, jaringan parut, atau lipoma muncul kembali. Dikutip dariMaxhealthcare, ada beberapa jenis dari lipoma. Semua terkandung komposisi yang membentuknya.

1. Angiolipoma: Lipoma jenis ini mengandung lemak dan pembuluh darah. Mereka sering menyakitkan.
2. Konvensional: Mereka adalah bentuk lipoma yang paling umum. Lipoma konvensional mengandung sel lemak putih yang menyimpan energi.
3. Fibrolipoma: Lipoma jenis ini terdiri dari jaringan lemak dan fibrosa.
4. Hibernoma: Lipoma jenis ini terdiri dari lemak coklat, sedangkan lipoma lainnya memiliki lemak putih. Ini membantu dalam menghasilkan panas dan mengatur suhu tubuh juga.
5. Myelolipoma: Lipoma ini terdiri dari lemak dan jaringan yang menyusun sel darah.
6. Sel gelendong: Sel -sel lemak yang ada dalam lipoma ini lebih panjang dari yang lain.
7. Pleomorfik: Lipoma ini memiliki sel lemak dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi.
8. Lipoma Atipikal: Ini mengandung lemak yang lebih dalam dan sejumlah besar sel.

Gejala

1. Terbungkus : Mereka tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya.
2. Tanpa rasa sakit: Namun, beberapa lipoma menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan tergantung pada lokasi, ukuran dan jika ada pembuluh darah.
3. Bulat atau berbentuk oval: Benjolan lemak jaringan karet biasanya simetris.
4. Dapat dipindahkan: Mereka duduk tepat di bawah permukaan kulit dan bergerak saat Anda menyentuhnya.
5. Diameter lebih kecil dari 2 inci : Dalam beberapa kasus, lipoma bisa lebih besar dari 6 inci.
6. Terasa empuk dan kenyal
7. Tumbuh perlahan
8. Tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya.

Penyebab

1. Penyakit Dercum adalah kelainan langka yang menyebabkan lipoma yang menyakitkan. Paling sering tumbuh di lengan, tungkai, dan batang tubuh. Ini juga disebut Adiposis Dolorosa atau sindrom Anders.

2. Sindrom Gardner: Juga disebut sebagai Familial Adenomatous Polyposis (FAP), sindrom Gardner adalah kelainan yang menyebabkan lipoma dan berbagai macam komplikasi terkait kesehatan.

3. Hereditary multiple lipomatosis: Ini juga disebut Familial Multiple Lipomatosis, dan bentuk kelainan ini diturunkan secara genetik (diturunkan melalui keluarga).|

4. Penyakit Madelung: Kondisi ini lebih banyak terjadi pada pria, dibandingkan wanita, yang kecanduan alkohol. Ini juga disebut lipomatosis simetris multipel. Penyakit Madelung menyebabkan lipoma tumbuh dan muncul di sekitar leher dan bahu.

Faktor Risiko

Ada banyak faktor risiko yang terlibat dalam pengendapan Lipoma. Kondisi berikut dapat menyebabkan perkembangan lipoma:

1. Kegemukan

2. Penggunaan alkohol yang berlebihan

3. Penyakit hati

4. Intoleransi glukosa

5. Kolesterol Tinggi

 

 

 

 

 

Pencegahan

Lipoma dan berbagai kondisi yang penyebab lipoma bersifat turunan. Karena mereka diturunkan melalui keluarga, akan sangat sulit untuk mencegahnya. Namun Anda dapat menurunkan risiko terkena penyakit Madelung (yaitu suatu kondisi yang menyebabkan lipoma tumbuh) dengan membatasi jumlah alkohol yang diminum.

