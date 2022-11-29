Penyebab

Seperti dilansir dariMedical News Today,penyebab wasir dipicu oleh berbagai faktor: Mulai dari kehamilan, faktor internal hingga faktor eksternal seperti gerakan tubuh.

1. Kehamilan: Selama kehamilan, jaringan di rektum jadi lebih lemah, dan hormon menyebabkan pembuluh darah menjadi rileks dan membengkak. Wasir bisa dialami hingag 35 persen wanita hamil.

2. Penuaan: Wasir paling sering terjadi pada orang dewasa di atas usia 50 tahun. Namun, orang muda dan anak-anak juga bisa mengalaminya.

3. Diare: Wasir bisa terjadi setelah kasus diare kronis (sebagai sebab-akibat)

4. Sembelit kronis: Mengejan untuk buang air besar memberi tekanan tambahan pada dinding pembuluh darah, yang dapat menyebabkan wasir.

5. Duduk terlalu lama: Menghabiskan waktu lama dalam posisi duduk, terutama di toilet, dapat menyebabkan wasir.

6. Diet: Makan makanan rendah serat bisa menyebabkan wasir, susah buang air besar (BAB) akhirnya nekat mengejan dengan terlalu keras (dipaksa terus).

7. Angkat berat: Mengangkat benda berat berulang kali dapat menyebabkan wasir loh!

8. Hubungan seks anal: Ya, ini bisa menyebabkan wasir baru atau memperburuk wasir yang sudah ada.

9. Berat: Penelitian menghubungkan antara faktor kelebihan berat badan dengan kemungkinan wasir yang lebih tinggi. Kemungkinan ini karena adanya peningkatan tekanan di dalam perut.

10. Genetik: Beberapa orang mewarisi kecenderungan untuk mengembangkan wasir, karena ada riwayat genetik di dalam keluarganya.