HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Wasir

, Selasa, 29 November 2022 |10:10 WIB
Wasir
Wasir, (Foto: Freepik)
A
A
A
Umum

Dikenal juga dengan sebutan sebagai ambeien, adalah pembengkakan pembuluh darah di bagian bawah anus dan rektum. Saat dinding pembuluh ini meregang, maka bagian ini bisa teriritasi.

Gejala

Berdarah

Gatal atau iritasi di daerah anus

Ada rasa tak nyaman, rasa sakit, atau nyeri di sekitar anus

Ada benjolan dan pembengkakan di daerah anus

Pelebaran, atau penonjolan, vena yang disertai rsa sakit atau bisa juga tak sakit sama sekali karena tergantung di mana itu terjadi

Gejalanya bisa tidak nyaman atau mengkhawatirkan, tetapi umumnya bisa sembuh membaik dengan sendirinya setelah beberapa hari.

Penyebab

Seperti dilansir dariMedical News Today,penyebab wasir dipicu oleh berbagai faktor: Mulai dari kehamilan, faktor internal hingga faktor eksternal seperti gerakan tubuh.

 

1. Kehamilan: Selama kehamilan, jaringan di rektum jadi lebih lemah, dan hormon menyebabkan pembuluh darah menjadi rileks dan membengkak. Wasir bisa dialami hingag 35 persen wanita hamil.

 

2. Penuaan: Wasir paling sering terjadi pada orang dewasa di atas usia 50 tahun. Namun, orang muda dan anak-anak juga bisa mengalaminya.

 

3. Diare: Wasir bisa terjadi setelah kasus diare kronis (sebagai sebab-akibat)

 

4. Sembelit kronis: Mengejan untuk buang air besar memberi tekanan tambahan pada dinding pembuluh darah, yang dapat menyebabkan wasir.

 

5. Duduk terlalu lama: Menghabiskan waktu lama dalam posisi duduk, terutama di toilet, dapat menyebabkan wasir.

 

6. Diet: Makan makanan rendah serat bisa menyebabkan wasir, susah buang air besar (BAB) akhirnya nekat mengejan dengan terlalu keras (dipaksa terus).

 

7. Angkat berat: Mengangkat benda berat berulang kali dapat menyebabkan wasir loh!

 

8. Hubungan seks anal: Ya, ini bisa menyebabkan wasir baru atau memperburuk wasir yang sudah ada.

 

9. Berat: Penelitian menghubungkan antara faktor kelebihan berat badan dengan kemungkinan wasir yang lebih tinggi. Kemungkinan ini karena adanya peningkatan tekanan di dalam perut.

 

10. Genetik: Beberapa orang mewarisi kecenderungan untuk mengembangkan wasir, karena ada riwayat genetik di dalam keluarganya.

Pencegahan

Makan makanan yang sehat dan konsumsi banyak makanan kaya serat, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, yang memang bisa membantu menjaga feses tetap lembut.


Mengonsumsi suplemen serat OTC dan tetap terhidrasi, untuk meredakan sembelit.


Hindari mengejan: Sebisa mungkin untuk tidak mengejan saat buang air besar, karena mengejan memberi tekanan pada pembuluh darah di rektum bawah.


Ke kamar mandi saat dibutuhkan: Sebab hindari menunggu untuk duduk menunggu lama di toilet. Semakin lama seseorang menunggu, semakin kering fesesnya.


Bergerak aktivitas fisik secara teratur: Olahraga membantu tinja bergerak melalui usus, membuat buang air besar lebih teratur.


Jaga berat badan di titik yang pas: Karena kelebihan berat badan bsia meningkatkan risiko wasir

