HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Liver

, Senin, 28 November 2022 |18:16 WIB
Liver
Sakit Liver
Umum

Penyakit liver merupakan gangguan pada liver atau hati. Hal ini menyebabkan organ ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Penyakit liver dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti infeksi virus, kecanduan alkohol, juga bertumpuknya lemak di organ hati.

Gejala

1. Kelelahan dan kelemahan

Salah satu tanda-tanda kerusakan hati adalah merasa lelah dan lemah. Hal ini disebabkan peningkatan racun dalam aliran darah yang tidak dapat dihilangkan, karena hati tidak dapat menyingkirkannya.

2. Nafsu makan menurun

Hal ini terjadi karena kurangnya produksi cairan empedu yang membantu mencerna lemak dalam diet. Ketika makanan tidak dicerna dengan benar, maka dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan.

3. Gangguan pencernaan

Jika hati bermasalah, Anda mungkin sering mengalami gangguan pencernaan dan diare. Selanjutnya, jika cairan empedu tidak diproduksi dengan benar, maka mungkin mengalami sindrom iritasi usus, perut kembung dan batu empedu.

4. Warna urine berubah

Jika warna urine pekat, maka hal ini dapat menjadi tanda kerusakan hati. Hal ini disebabkan tingginya blirubin yang diproduksi dalam tubuh. Hal ini karena hati tidak bisa menyingkirkan blirubin dan itu diekskresikan melalui ginjal.

5. Warna tinja berubah

Tidak cukupnya cairan empedu yang dihasilkan karena gangguan fungsi hati, perubahan warna tinja harus diwaspadai. Tanda-tandanya, warna tinja menjadi kuning pucat, warnanya seperti tanah liat atau abu-abu.

6. Perut mual

Terlepas dari sakit perut, Anda juga mungkin merasakan mual. Mereka yang menderita kerusakan hati sering terus-menerus merasa mual, karena hati kehilangan kemampuan untuk menyingkirkan racun.

7. Perdarahan usus

Organ hati membantu pembekuan darah. Jadi, tanpa menjalankan fungsi tersebut, dapat menyebabkan perdarahan usus disertai dengan diare atau sembelit.

8. Penyakit kuning

Penyakit kuning terjadi karena peningkatan blirubin dalam aliran darah dan jaringan tubuh yang akan diekskresikan empedu. Ini adalah salah satu efek dari kerusakan hati pada tubuh.

9. Perubahan perut

Jika Anda mengalami rasa sakit atau kram di bagian bawah perut dan sangat membengkak, maka harus mewaspadai kerusakan hati. Segera periksa ke dokter untuk memastikan masalah Anda.

10. Kulit sering gatal

Kulit menjadi lebih sensitif selama kasus tersebut dan sering menyebabkan gatal-gatal. Anda juga mungkin mengalami memar dan peningkatan visibilitas pembuluh darah.

11. Sakit perut

Biasanya nyeri pada perut bagian kanan atas dari tulang rusuk hati, di mana tempat hati berada. Jadi, bila mengalami kerusakan hati, bisa ada rasa sakit atau nyeri di daerah yang terkena.

Pencegahan

1. Minum alkohol dalam jumlah sedang

Untuk orang dewasa yang sehat paling banyak konsumsi alkohol hingga satu gelas sehari untuk wanita dan hingga dua gelas sehari untuk pria. Minum alkohol dalam jumlah besar sangat berisiko tinggi.

2. Hindari perilaku berisiko

Gunakan kondom saat berhubungan seks. Jika memilih untuk memiliki tato atau tindik badan, pilihlah tentang kebersihan dan keamanan saat memilih toko. Cari bantuan jika Anda menggunakan obat intravena terlarang, dan jangan berbagi jarum suntik untuk menyuntikkan narkoba.

3. Lakukan vaksinasi

Jika berada dalam risiko tertular hepatitis atau sudah terinfeksi dengan segala bentuk virus hepatitis, bicarakan dengan dokter Anda tentang mendapatkan vaksin hepatitis A dan hepatitis B.

4. Gunakan obat dengan bijak

Minum obat resep dan nonresep hanya bila diperlukan dan hanya dalam dosis yang dianjurkan. Jangan mencampur obat dan alkohol. Berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum mencampur suplemen herbal atau obat resep atau nonresep.

5. Hindari kontak dengan darah dan cairan tubuh orang lain

Virus hepatitis dapat menyebar melalui tusukan jarum yang tidak disengaja atau pembersihan darah atau cairan tubuh yang tidak tepat.

 

