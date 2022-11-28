Pencegahan

Cara terbaik mencegah flu adalah mendapatkan vaksin flu setiap tahunnya. Vaksin melatih sistem kekebalan untuk mengenali infeksi dan melawannya sebelum Anda sakit. Virus influenza dapat berubah sedikit setiap tahunnya, oleh karena itu perlu vaksinasi setiap tahun.

Dengan vaksinasi, ketika Anda sakit flu, sakitnya tidak parah. Ini artinya mencegah Anda mengalami kondisi sakit serius yang bisa terjadi karena flu.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang bersih. Lalu, pastikan selalu tutupi hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Usahakan jauhkan orang yang sedang flu dan pastikan selalu pakai masker jika sedang flu agar tidak menyebarkan penyakit ke orang lain.

Kemudian, upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah hindari menyentuh wajah, mulut, hidung, dan mata agar meminimalisir masuknya virus lewat tangan Anda. Penting juga untuk tidak berbagi alat makan dengan orang lain.