Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Flu

, Senin, 28 November 2022 |17:56 WIB
Flu
Flu
A
A
A
Umum

Flu adalah penyakit pernapasan umum yang muncul akibat virus influenza. Penyakit ini biasanya banyak terjadi di musim hujan, ketika banyak orang sakit di waktu bersamaan. Setiap orang bisa kena flu, tapi ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan seperti mereka yang punya asma atau penyakit paru-paru kronis lainnya, orang dengan riwayat penyakit ginjal, hati, saraf, jantung atau pembuluh darah, termasuk juga stroke, orang dengan diabetes, hingga ibu hamil.

 

Tak hanya itu, menurut laporan Cleveland Clinic, orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti penderita HIV/AIDS, kanker, atau orang yang mengonsumsi obat imunosupresif juga rentan kena flu. Penderita obesitas juga berisiko mudah kena flu.

Gejala

1. Demam

2. Panas dingin

3. Pegal-pegal

4. Batuk

5. Sakit kepala

6. Sakit tenggorokan

7. Hidung berair atau tersumbat

8. Kelelahan

9. Diare atau muntah

Penyebab

Virus influenza menjadi sumber utama flu. Influenza A, B, dan C adalah jenis yang paling umum menginfeksi manusia. Influenza A dan B bersifat musiman, sedangkan Influenza C tidak menyebabkan gejala yang parah dan tidak bersifat musiman.

Anda perlu tahu bahwa flu sangat menular dari orang ke orang. Bahkan hewan ke manusia. Satu orang yang terinfeksi flu bisa menyebarkan penyakit ke satu hingga 2 orang lainnya.

Pencegahan

Cara terbaik mencegah flu adalah mendapatkan vaksin flu setiap tahunnya. Vaksin melatih sistem kekebalan untuk mengenali infeksi dan melawannya sebelum Anda sakit. Virus influenza dapat berubah sedikit setiap tahunnya, oleh karena itu perlu vaksinasi setiap tahun.

Dengan vaksinasi, ketika Anda sakit flu, sakitnya tidak parah. Ini artinya mencegah Anda mengalami kondisi sakit serius yang bisa terjadi karena flu.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang bersih. Lalu, pastikan selalu tutupi hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Usahakan jauhkan orang yang sedang flu dan pastikan selalu pakai masker jika sedang flu agar tidak menyebarkan penyakit ke orang lain.

Kemudian, upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah hindari menyentuh wajah, mulut, hidung, dan mata agar meminimalisir masuknya virus lewat tangan Anda. Penting juga untuk tidak berbagi alat makan dengan orang lain.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement