Flu adalah penyakit pernapasan umum yang muncul akibat virus influenza. Penyakit ini biasanya banyak terjadi di musim hujan, ketika banyak orang sakit di waktu bersamaan. Setiap orang bisa kena flu, tapi ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan seperti mereka yang punya asma atau penyakit paru-paru kronis lainnya, orang dengan riwayat penyakit ginjal, hati, saraf, jantung atau pembuluh darah, termasuk juga stroke, orang dengan diabetes, hingga ibu hamil.
Tak hanya itu, menurut laporan Cleveland Clinic, orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti penderita HIV/AIDS, kanker, atau orang yang mengonsumsi obat imunosupresif juga rentan kena flu. Penderita obesitas juga berisiko mudah kena flu.