Penyebab

Melansir Healthline, penyebab utama ulkus kornea adalah infeksi, ada tiga jenis infeksi penyebabnya yakni;

1. Keratitis Acanthamoeba: infeksi yang paling sering terjadi pada pengguan lensa kontak. Ini adalah infeksi amuba dan, meskipun jarang, bisa menyebabkan kebutaan.

2. Keratitis herpes simpleks: Merupakan infeksi virus yang menyebabkan lesi (luka) berulang atau luka di mata. Sejumlah hal bisa memicu serangan infeksi ini, contohnya stres, paparan sinar matahari yang terlalu lama, atau apa pun yang melemahkan sistem kekebalan tubuh.

3. Keratitis jamur: Infeksi jamur ini berkembang setelah terjadi luka pada kornea yang melibatkan tanaman atau bahan tanaman. Keratitis jamur juga bisa berkembang pada orang dengan sistem kekebalan alias imun yang lemah.