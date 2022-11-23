HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Ulkus kornea

, Rabu, 23 November 2022 |23:03 WIB
Ulkus kornea
Ilustrasi kornea mata, (Foto: Freepik)
Umum

Adalah luka terbuka yang terbentuk di area kornea yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Bahkan luka kecil pada mata atau erosi yang disebabkan oleh penggunaan lensa kontak yang terlalu lama pun bisa membuat infeksi.

Gejala

Gejalanya meliputi mata gatal, mata berair, ada cairan nanah dari mata, sensasi terbakar atau menyengat di mata, mata kemerahan, mata jadi kepekaan terhadap cahaya.

 

Selain itu bisa juga ditandai dengan mengalami radang mata, sakit mata, robekan yang berlebihan, kaburnya penglihatan, ada bercak putih pada kornea, kelopak mata bengkak, terasa seperti ada sesuatu di mata (sensasi benda asing).

Penyebab

Melansir Healthline, penyebab utama ulkus kornea adalah infeksi, ada tiga jenis infeksi penyebabnya yakni;

 

1. Keratitis Acanthamoeba: infeksi yang paling sering terjadi pada pengguan lensa kontak. Ini adalah infeksi amuba dan, meskipun jarang, bisa menyebabkan kebutaan.

 

2. Keratitis herpes simpleks: Merupakan infeksi virus yang menyebabkan lesi (luka) berulang atau luka di mata. Sejumlah hal bisa memicu serangan infeksi ini, contohnya stres, paparan sinar matahari yang terlalu lama, atau apa pun yang melemahkan sistem kekebalan tubuh.

 

3. Keratitis jamur: Infeksi jamur ini berkembang setelah terjadi luka pada kornea yang melibatkan tanaman atau bahan tanaman. Keratitis jamur juga bisa berkembang pada orang dengan sistem kekebalan alias imun yang lemah.

Faktor Risiko

Orang yang memakai lensa kontak kedaluwarsa, pakai lensa kontak sekali pakai untuk waktu yang lama (termasuk semalaman), berisiko lebih tinggi terkena ulkus kornea.

Pencegahan

Cara pencegahan terbaik ulkus kornea adalah langsung diobati secepatnya setelah mengalami gejala infeksi mata atau sesaat secepatnya setelah mata terluka.

Bisa juga melakukan sederet tindakan pencegahan lainnya, yakni tidak tidur saat memakai lensa kontak, membersihkan dan mensterilkan lensa kontak sebelum dan sesudah pemakaiannya, bilas mata untuk menghilangkan benda asing yang menempel, dan mencuci tangan hingga bersih sebelum menyentuh mata

