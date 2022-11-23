Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Tbc tulang belakang

, Rabu, 23 November 2022 |22:57 WIB
Tbc tulang belakang
TB Tulang, (Foto: Freepik)
A
A
A
Umum

Penyakit yang sangat menular dan menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia. Tuberkulosis (TB) paling umum terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia. TBC biasanya yang utama memang menyerang paru-paru, tetapi dalam beberapa kasus bisa menyebar ke bagian lain dari tubuh. Ketika TB menyebar, itu disebut sebagai tuberkulosis ekstra paru (TBEP) dan salah satu bentuknya adalalah TBC tulang dan sendi. Menjadikan TBC tulang jadi salah satu bentuk TBC yang menyerang tulang belakang, tulang panjang, dan persendian.

Gejala

Dikutip dari Healthline, gejala umum biasanya berupa ada rasa nyeri di punggung yang parah, pembengkakan, kekakuan dan abses.

Namun, gejala lainnya juga bisa timbul saat tuberkulosis tulang sudah lebih lanjut. Beberapa gejala berbahaya antara lain seperti komplikasi neurologis paraplegia atau lumpuh pemendekan anggota tubuh pada anak-anak, kelainan bentuk tulang.

Tak hanya itu, pasien dengan TB tulang tidak sama sekali atau mungkin bisa mengalami gejala tuberkulosis yang normal, contohnya kelelahan, demam, berkeringat di malam hari, hingga mengalami penurunan berat badan.

Penyebab

TBC tulang terjadi ketika seseorang tertular TBC dan lalu menyebar ke luar paru-paru. Tuberkulosis biasanya menyebar dari orang ke orang melalui udara. Setelah tertular tuberkulosis, penyakit ini bisa mengalir melalui darah dari paru-paru atau kelenjar getah bening ke tulang, tulang belakang, atau persendian.

TBC tulang biasanya dimulai karena pasokan pembuluh darah yang kaya di tengah tulang panjang dan tulang belakang. Tuberkulosis tulang secara kasus memang relatif jarang, tetapi dalam beberapa dekade terakhir ini prevalensinya mengalami peningkatan di negara berkembang sebagian sebagai akibat dari penyebaran AIDS. Meskipun jarang, TBC tulang sulit didiagnosis dan bisa menyebabkan masalah parah jika tidak ditangani.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement