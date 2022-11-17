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Gangguan tidur

, Kamis, 17 November 2022 |17:42 WIB
Gangguan tidur
gangguan Tidur
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Umum

Dikutip dari my.clevelandclinic.org, gangguan tidur adalah kondisi yang mengganggu tidur atau mencegah seseorang mendapatkan tidur nyenyak. Umumnya, setiap orang dapat mengalami masalah tidur dari waktu ke waktu.

Kondisi ini diketahui dapat mempengaruhi kesehatan dan pola hidup seseorang bila terjadi secara terus menerus. Terdapat beberapa jenis gangguan tidur yang umum meliputi:

  • Insomnia adalah kondisi seseorang mengalami kesulitan tidur atau tetap tertidur sepanjang malam.
  • Sleep apnea adalah kondisi seseorang mengalami pola pernapasan yang tidak normal saat tidur.
  • Restless leg syndrome (RLS) adalah sejenis gangguan gerakan tidur. Sindrom kaki gelisah atau penyakit Willis-Ekbom adalah kondisi yang menyebabkan sensasi tidak nyaman dan dorongan untuk menggerakkan kaki saat mencoba tertidur.
  • Narkolepsi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kantuk yang ekstrim di siang hari dan tertidur tiba-tiba di siang hari.

 

Gejala

Dikutip dari Healthline, gejala gangguan tidur berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan dan jenisnya. Gejala yang dirasa juga dapat bervariasi ketika gangguan tidur adalah akibat dari kondisi lain. Meski begitu, gejala umum gangguan tidur meliputi:

  • Kesulitan untuk tetap tertidur
  • Kelelahan di siang hari
  • Dorongan yang kuat untuk tidur siang
  • Pola pernapasan yang tidak biasa
  • Dorongan yang tidak biasa untuk bergerak saat tertidur
  • Gerakan yang tidak biasa atau pengalaman tak biasa saat tidur
  • Perubahan jadwal yang tak biasa saat tidur atau bangun
  • Merasakan kecemasan
  • Merasa kurang konsentrasi
  • Mengalami depresi
  • Adanya penambahan berat badan

 

Faktor Risiko

Terdapat banyak kondisi, penyakit, dan gangguan yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dalam baragam kasus, gangguan tidur berkembang sebagai akibat dari masalah kesehatan yang mendasarinya.

Alergi dan masalah pernapasan
Alergi, pilek, dan infeksi saluran pernapasan atas biasanya dapat membuat sulit bernapas di malam hari. Ketidakmampuan bernapas melalui hidung ini dapat menyebabkan kesulitan tidur.

Sering buang air kecil
Nokturia atau sering buang air kecil, dapat mengganggu tidur dengan menyebabkan seseorang terbangun di malam hari. Ketidakseimbangan hormon dan penyakit pada saluran kemih berkontribusi pada perkembangan kondisi ini.

Sakit kronis
Rasa sakit yang konstan dapat membuat seseorang mengalami sulit tidur. Bahkan mungkin membangunkan seseorang setelah tertidur. Adapun beberapa penyebab paling umum dari nyeri kronis meliputi:

  • Radang sendi
  • Sindrom kelelahan kronis
  • Fibromyalgia
  • Penyakit radang usus
  • Sakit kepala persisten
  • Nyeri punggung bagian bawah secara terus menerus


Stres dan kecemasan
Stres dan kecemasan kerap kali berdampak negatif pada kualitas tidur. Mungkin sulit bagi seseorang untuk orang yang mengalami stress dan cemas mudah terlelap atau tetap tertidur. Mimpi buruk, berbicara sambil tidur, atau berjalan sambil tidur juga dapat mengganggu tidur seseorang

Pencegahan

Gangguan tidur, umumnya sangat mudah untuk dicegah.
Caranya sebagai berikut:

  • Konsumsi banyak sayuran dan ikan.
  • Kurangi asupan gula.
  • Kurangi stres dan kecemasan dengan aktivitas fisik.
  • Buat dan ikuti jadwal tidur yang teratur dan konsisten.
  • Jangan lupa konsumsi air putih lebih sedikit sebelum tidur.
  • Batasi asupan kafein, terutama pada sore atau malam hari. Demikian pemahaman terkait gangguan hati yang perlu dipahami dan dicegah.

 

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