Dikutip dari my.clevelandclinic.org, gangguan tidur adalah kondisi yang mengganggu tidur atau mencegah seseorang mendapatkan tidur nyenyak. Umumnya, setiap orang dapat mengalami masalah tidur dari waktu ke waktu.
Kondisi ini diketahui dapat mempengaruhi kesehatan dan pola hidup seseorang bila terjadi secara terus menerus. Terdapat beberapa jenis gangguan tidur yang umum meliputi:
- Insomnia adalah kondisi seseorang mengalami kesulitan tidur atau tetap tertidur sepanjang malam.
- Sleep apnea adalah kondisi seseorang mengalami pola pernapasan yang tidak normal saat tidur.
- Restless leg syndrome (RLS) adalah sejenis gangguan gerakan tidur. Sindrom kaki gelisah atau penyakit Willis-Ekbom adalah kondisi yang menyebabkan sensasi tidak nyaman dan dorongan untuk menggerakkan kaki saat mencoba tertidur.
- Narkolepsi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kantuk yang ekstrim di siang hari dan tertidur tiba-tiba di siang hari.