Faktor Risiko

Terdapat banyak kondisi, penyakit, dan gangguan yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dalam baragam kasus, gangguan tidur berkembang sebagai akibat dari masalah kesehatan yang mendasarinya.



Alergi dan masalah pernapasan

Alergi, pilek, dan infeksi saluran pernapasan atas biasanya dapat membuat sulit bernapas di malam hari. Ketidakmampuan bernapas melalui hidung ini dapat menyebabkan kesulitan tidur.



Sering buang air kecil

Nokturia atau sering buang air kecil, dapat mengganggu tidur dengan menyebabkan seseorang terbangun di malam hari. Ketidakseimbangan hormon dan penyakit pada saluran kemih berkontribusi pada perkembangan kondisi ini.



Sakit kronis

Rasa sakit yang konstan dapat membuat seseorang mengalami sulit tidur. Bahkan mungkin membangunkan seseorang setelah tertidur. Adapun beberapa penyebab paling umum dari nyeri kronis meliputi:

Radang sendi

Sindrom kelelahan kronis

Fibromyalgia

Penyakit radang usus

Sakit kepala persisten

Nyeri punggung bagian bawah secara terus menerus



Stres dan kecemasan

Stres dan kecemasan kerap kali berdampak negatif pada kualitas tidur. Mungkin sulit bagi seseorang untuk orang yang mengalami stress dan cemas mudah terlelap atau tetap tertidur. Mimpi buruk, berbicara sambil tidur, atau berjalan sambil tidur juga dapat mengganggu tidur seseorang