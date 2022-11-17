Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Encok

, Kamis, 17 November 2022 |17:01 WIB
Encok
encok
A
A
A
Umum

Penyakit encok termasuk jenis penyakit yang banyak menyerang orang Indonesia. Encok atau asam urat adalah bentuk radang sendi yang umum dan kompleks. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja.

Serangan encok bisa terjadi secara tiba-tiba, seringkali muncul saat Anda terlelap di malam hari dengan sensasi jempol kaki terasa terbakar. Rasa yang tidak nyaman itu bikin Anda sulit bergerak hingga tidak bisa melanjutkan aktivitas.

Gejala

Tanda dan gejala penyakit encok muncul tiba-tiba, meliputi:

1. Nyeri sendi yang intens

Nyeri sendi ini bisa muncul di jempol kaki atau area lain seperti pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jemari. Rasa sakit kemungkinan bertahan 4 sampai 12 jam setelah gejala muncul.

2. Rasa tidak nyaman yang menetap lama

Selain rasa sakit, area sendi jadi tidak nyaman dan ini bisa berlangsung lama hingga berminggu-minggu.

3. Peradangan dan kemerahan

Sendi atau persendian yang kena encok jadi bengkak, lunak, hangat, atau merah. Bahkan, pada beberapa orang muncul sensasi terbakar di area encok.

4. Sulit bergerak

Karena tidak nyaman dan nyeri, ini membuat penderitanya sulit bergerak secara normal.

Untuk mencegah penyakit encok, disarankan bagi Anda membatasi asupan makanan tinggi purin. Selain itu, hindari juga mengonsumsi sesuatu yang dimaniskan dengan fruktosa karena ini dapat meningkatkan kadar asam urat. Batasi juga asupan alkohol dan bir.

Disarankan juga memastikan berat badan ideal. Bobot yang tidak berlebihan menurunkan risiko terjadinya encok.

Penyebab

Soal penyebab, salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan orang Indonesia adalah makan jeroan dan ini jadi sumber penyebab paling sering.

Jeroan tinggi kolesterol, lemak, purin, dan zat bahaya lainnya. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, jeroan dapat menjadi penyebab utama terjadinya penyakit encok. Karena itu, Anda yang punya masalah encok sebaiknya tidak makan jeroan.

"Kandungan purin yang tinggi pada jeroan dapat menyebabkan encok," terang laporan Kemenkes.

Purin jadi kata kunci dari penyakit encok. Artinya, makanan tinggi purin harus dihindari orang-orang yang punya riwayat encok. Selain jeroan, makanan lain yang tinggi purin adalah ikan teri, kerang, sarden, tuna, dan beberapa jenis sayuran seperti kangkung.

"Biasanya asam urat larut dalam darah dan dikeluarkan lewat urin. Tetapi, kadang tubuh menghasilkan terlalu banyak asam urat yang pada akhirnya menumpuk dan membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi. In yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan saat encok terjadi," terang laman Mayo Clinic.

Pencegahan

Pencegahan encok bisa dilakukan dengan hidup sehat dan olahraga teratur. Selain itu juga harus menjaga berat badan ideal.

Maka dari itu, pastikan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan tidak berlebihan, serta aktif berolahraga. Pastikan untuk menerapkan segala hal yang disebutkan, sehingga penyakit encok tidak mudah kambuh, serta gejalanya bisa dihindari.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement