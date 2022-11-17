Penyebab

Soal penyebab, salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan orang Indonesia adalah makan jeroan dan ini jadi sumber penyebab paling sering.



Jeroan tinggi kolesterol, lemak, purin, dan zat bahaya lainnya. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, jeroan dapat menjadi penyebab utama terjadinya penyakit encok. Karena itu, Anda yang punya masalah encok sebaiknya tidak makan jeroan.



"Kandungan purin yang tinggi pada jeroan dapat menyebabkan encok," terang laporan Kemenkes.



Purin jadi kata kunci dari penyakit encok. Artinya, makanan tinggi purin harus dihindari orang-orang yang punya riwayat encok. Selain jeroan, makanan lain yang tinggi purin adalah ikan teri, kerang, sarden, tuna, dan beberapa jenis sayuran seperti kangkung.



"Biasanya asam urat larut dalam darah dan dikeluarkan lewat urin. Tetapi, kadang tubuh menghasilkan terlalu banyak asam urat yang pada akhirnya menumpuk dan membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi. In yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan saat encok terjadi," terang laman Mayo Clinic.