Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Sariawan

, Selasa, 15 November 2022 |14:03 WIB
Sariawan
Sariawan, (Foto: Healthline)
A
A
A
Umum

Stomatitis Apthosa adalah luka atau peradangan di dalam mulut. Luka sariawan bukan hanya bisa di bagian dalam bibir, tapi bisa juga di pipi, gusi, atau di lidah. Luka sariawan biasanya berwarna putih atau kuning dan dikelilingi oleh jaringan lunak merah yang meradang.

Gejala

Dilansir dari Healthline, gejalanya meliputi bisul kecil berbentuk oval putih atau kuning di mulut, area merah yang menyakitkan di mulut, ada sensasi kesemutan di mulut. Pada beberapa kasus, bisa juga disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening, demam dan tidak enak badan.

Penyebab

Umumnya karena infeksi virus, hormon turun naik, punya alergi makanan, stres, siklus menstruasi, defisiensi vitamin atau mineral dalam tubuh, ada masalah sistem kekebalan tubuh, hingga cedera mulut.

Faktor Risiko

Peluang seseorang terkena sariawan, diketahui bisa meningkat jika ada riwayat keluarga yang mengidap penyakit satu ini.

Pencegahan

1. Menghindari makanan yang sebelumnya mungkin telah memicu, biasanya adalah makanan pedas, asin, atau asam.
2. Jauhi makanan yang menyebabkan gejala alergi, seperti mulut gatal, lidah bengkak, atau gatal-gatal.
3. Jika sariawan muncul karena stres, coba kelola stres dan tenangkan diri dengan metode pernapasan dalam dan meditasi.
4. Jaga kesehatan mulut yang baik dan gunakan sikat gigi yang lembut, untuk menghindari iritasi pada gusi dan jaringan lunak mulut.
5. Periksa ke dokter agar tahu apakah Anda kekurangan vitamin atau mineral tertentu atau malah menderita malabsorpsi, yang membutuhkan penanganan berbeda.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement