Pencegahan

1. Menghindari makanan yang sebelumnya mungkin telah memicu, biasanya adalah makanan pedas, asin, atau asam.

2. Jauhi makanan yang menyebabkan gejala alergi, seperti mulut gatal, lidah bengkak, atau gatal-gatal.

3. Jika sariawan muncul karena stres, coba kelola stres dan tenangkan diri dengan metode pernapasan dalam dan meditasi.

4. Jaga kesehatan mulut yang baik dan gunakan sikat gigi yang lembut, untuk menghindari iritasi pada gusi dan jaringan lunak mulut.

5. Periksa ke dokter agar tahu apakah Anda kekurangan vitamin atau mineral tertentu atau malah menderita malabsorpsi, yang membutuhkan penanganan berbeda.