Dikutip dari mayo clinic, gangrene adalah kematian jaringan tubuh yang disebabkan kurangnya aliran darah atau infeksi bakteri yang serius. Gangren umumnya mempengaruhi lengan dan kaki, termasuk jari kaki dan jari tangan. Selain itu, juga dapat terjadi pada otot dan organ di dalam tubuh, seperti kantong empedu.

Biasanya, kondisi ini dimulai di bagian tubuh tertentu, seperti kaki, tangan, atau organ dalam. Gangren dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan mengalami syok septik jika tidak diobati dan bakteri mencapai aliran darah. Syok septik sendiri dapat mengancam jiwa dan dianggap sebagai keadaan darurat medis.