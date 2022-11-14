1. Rajin mencuci tangan pakai sabun sebab mencuci tangan mampu membunuh virus penyakit, termasuk Hepatitis. Anda juga bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol agar virus mati
2. Biasakan untuk selalu menjaga kebersihan tidak hanya mencegah Anda dari penularan penyakit Hepatitis, namun juga dari penyakit-penyakit menular lainnya
3. Melakukan hubungan seksual aman, tidak gonta-ganti pasangan dan selalu pakai kondom
4. Jangan berbagi barang-barang personal seperti alat cukur atau sikat gigi
5. Makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup
6. Hindari minum-minuman keras dan narkoba
7. Melakukan vaksinasi hepatitis untuk pencegahan.