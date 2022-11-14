Hepatitis

, Senin, 14 November 2022 |17:30 WIB
Hepatitis
Ilustrasi hepatitis, (Foto: Freepik)
Umum

Hepatitis merupakan penyakit berupa peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini bisa disebabkan banyak hal antara lain infeksi virus, hobi minum-minuman keras, konsumi obat-obatan tertentu, penyakit autoimun. Hepatitis juga bisa menular ke orang lain.

Gejala

Gejala awal hepatitis biasanya menyangkut masalah di saluran cerna seperti nyeri perut, mual, muntah, demam hingga diare.

Diare ditandai frekuensi buang air besar (BAB) tiga kali atau lebih dalam sehari dengan konsistensi lebih cair daripada biasanya. Feses atau tinja bisa hanya berupa air saja atau air dengan ampas.

Kemudian, apabila gejala-gejala awal tidak segera mendapatkan penanganan, maka bisa memberat yang ditandai mata jadi kuning atau terlihat kuning, perubahan warna urine menjadi lebih pekat dan cokelat seperti teh hingga penurunan kesadaran.

Perubahan warna feses atau tinja yang menjadi lebih pucat atau putih keabu-abuan juga termasuk gejala bila hepatitis memberat. Warna feses yang dianggap normal yakni kuning cerah, kuning kecokelatan, kuning kehijauan, kuning oranye.

Pencegahan

1. Rajin mencuci tangan pakai sabun sebab mencuci tangan mampu membunuh virus penyakit, termasuk Hepatitis. Anda juga bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol agar virus mati

2. Biasakan untuk selalu menjaga kebersihan tidak hanya mencegah Anda dari penularan penyakit Hepatitis, namun juga dari penyakit-penyakit menular lainnya

3. Melakukan hubungan seksual aman, tidak gonta-ganti pasangan dan selalu pakai kondom

4. Jangan berbagi barang-barang personal seperti alat cukur atau sikat gigi

5. Makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup

6. Hindari minum-minuman keras dan narkoba

7. Melakukan vaksinasi hepatitis untuk pencegahan.

