Ada kantung nanah terbentuk di organ hati, karena ada infeksi baktero. Nanah berupa cairan sel darah putih dan sel mati yang biasanya terbentuk ketika tubuh melawan infeksi.
Ada kantung nanah terbentuk di organ hati, karena ada infeksi baktero. Nanah berupa cairan sel darah putih dan sel mati yang biasanya terbentuk ketika tubuh melawan infeksi.
panas dingin, muntah, demam, sakit di perut
Paling umum karena penyakit bilier, kondisi di pohon bilier yang mempengaruhi hati, pankreas, dan kantong empedu. Bisa juga karena bakteri dari usus buntu yang pecah, kanker pankreas, kanker usus besar, radang usus, infeksi darah,
Usia paruh baya, sirosis, sistem kekebalan tubuh terganggu, mengonsumsi kortikosteroid, transplantasi organ, mengidap kanker, diabetes, diet rendah makanan bergizi, penyakit Crohn, operasi perut, endoskopi
Dapat perawatan tepat saat mengalami infeksi perut atau jenis infeksi lainnya. Ini bisa mengurangi risiko, tapi sebagian besar kasus abses hati tidak bisa dicegah