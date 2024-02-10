Kankerprostat merupakan salah satu kanker yang terjadi di prostat atau kelenjar kecil. Bagian sistem reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Fungsi utama prostat, yakni memproduksi cairan mani yang memberikan nutrisi dan membawa sperma.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 13 dari 100 orang, khususnya pria di Amerika mengalami kanker prostat. Perkiraan jumlah tersebut, setidaknya dua hingga tiga pria meningkatkan risiko kematian akibat kanker.

Individu didiagnosis menderita kanker prostat, kemungkinan besar adalah jenis adenokarsinoma. Kanker adenokarsinoma berasal dari sel-sel kelenjar, seperti prostat yang mengeluarkan cairan. Adapun klasifikasi kanker prostat lainnya, meliputi karsinoma sel kecil, karsinoma sel transisi, tumor neuroendokrin, dan sarkoma.