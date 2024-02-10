Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kanker prostat

, Sabtu, 10 Februari 2024 |01:52 WIB
Kanker prostat
Kanker Prostat (Foto:Freepik)
A
A
A
Umum

Kankerprostat merupakan salah satu kanker yang terjadi di prostat atau kelenjar kecil. Bagian sistem reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Fungsi utama prostat, yakni memproduksi cairan mani yang memberikan nutrisi dan membawa sperma.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 13 dari 100 orang, khususnya pria di Amerika mengalami kanker prostat. Perkiraan jumlah tersebut, setidaknya dua hingga tiga pria meningkatkan risiko kematian akibat kanker.

Individu didiagnosis menderita kanker prostat, kemungkinan besar adalah jenis adenokarsinoma. Kanker adenokarsinoma berasal dari sel-sel kelenjar, seperti prostat yang mengeluarkan cairan. Adapun klasifikasi kanker prostat lainnya, meliputi karsinoma sel kecil, karsinoma sel transisi, tumor neuroendokrin, dan sarkoma.

Gejala

Kanker prostat stadium awal sering kali tidak menunjukkan gejala apa pun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa masalah dapat muncul dengan perkembangan penyakit. Berikut ini tanda-tanda kanker prostat yang lebih parah, antara lain:

1. Aliran urin lemah atau terputus
2. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari dengan rasa mendesak
3. Nyeri atau terbakar saat buang air kecil (disuria)
4. Kesulitan mengosongkan kandung kemih (inkontinensia urin)
5. Terdapat darah dalam urin atau air mani (hematospermia)
6. Rasa nyeri pada punggung, pinggul, atau panggul yang tidak kunjung hilang
7. Ejakulasi yang menyakitkan dan disfungsi ereksi (DE)
8. Kesulitan mengontrol usus (inkontinensia tinja).

Penyebab

Para ahli belum dapat memastikan penyebab sel di prostat menjadi kanker. Umumnya, kanker prostat terjadi ketika sel-sel mengalami pembelahan secara cepat dibandingkan sel normal. Sel abnormal tetap hidup, saat sel-sel lain mati.

Sel-sel abnormal itu, terakumulasi membentuk tumor yang tumbuh dan menyerang ke jaringan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa sel abnormal dapat pecah sehingga menyebar ke bagian tubuh lain (bermetastasis).

Faktor Risiko

Berikut ini beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit ini, antara lain:

1. Keturunan etnis Afrika dan ras berkulit hitam kemungkinan berisiko lebih besar
2. Individu yang berusia di atas 50 tahun ke atas
3. Genetika sindrom Lynch dan mewarisi gen kanker payudara
4. Riwayat keluarga mengidap kanker prostat.

Pencegahan

Meskipun kanker prostat sulit untuk dicegah. Namun, Anda dapat melakukan perubahan gaya hidup seperti berikut ini:

1. Berolahraga dengan teratur selama 20 menit sehari
2. Hindari penggunaan rokok
3. Mulailah mengonsumsi makanan bergizi seimbang
4. Pertahankan berat badan yang sehat
5. Lakukan pemeriksaan prostat secara rutin

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement