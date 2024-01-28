Berikut ini faktor-faktor yang meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh, antara lain:
1. Riwayat keluarga: apabila anggota keluarga ada yang menderita asam urat, kemungkinan besar Anda terkena penyakit tersebut.
2. Usia dan jenis kelamin: asam urat lebih sering terjadi pada pria antara usia 30 dan 50, sedangkan wanita setelah menopause.
3. Kondisi medis: asam urat meningkatkan risiko penyakit lain, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, penyakit jantung, dan ginjal.
4. Kelebihan berat badan: jika Anda memiliki berat badan berlebih, maka tubuh cenderung memproduksi lebih banyak asam urat sehingga dan ginjal akan sulit menghilangkan asam urat.
5. Pola makan tidak sehat: sering mengonsumsi daging merah dan kerang, ataupun minuman manis, serta alkohol akan meningkatkan kadar asam urat.
6. Konsumsi obat-obatan: adapun beberapa jenis obat yang mempengaruhi faktor risiko, seperti obat antihipertensi dan obat resep transplantasi organ.
7. Menjalani operasi: individu yang baru saja operasi atau menerima vaksinasi, serta mengalami trauma baru-baru ini terkadang dapat memicu serangan asam urat.