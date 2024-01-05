Berikut ini tips yang bisa Anda lakukan mencegah hipotermia saat cuaca dingin, antara lain:
1. Menjaga tubuh agar tetap kering
2. Gunakan topi, syal, dan sarung tangan untuk tetap hangat
3. Hindari aktivitas fisik yang menyebabkan keringat berlebihan
4. Tidak mengenakan pakaian basah
5. Gunakan pakaian longgar, berlapis, serta ringan dari bahan serat wol dan sutra
Sementara itu, adapun cara mencegah penyakit ini khusus anak-anak, yakni:
1. Tidak membiarkan bayi tidur di kamar dengan suhu dingin
2. Apabila anak mulai menggigil, segera bawa ke dalam ruangan hangat
3. Gunakan pakaian tebal dan berlapis
4. Jika sedang bermain di luar, maka lebih sering untuk meminta anak menghangat diri