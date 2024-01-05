HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Hipotermia

, Jum'at, 05 Januari 2024 |18:45 WIB
Umum

Hipotermia, yaitu kondisi saat suhu dalam tubuh turun dengan drastis di bawah 35 derajat Celcius. Penyakit ini kerap kali disebabkan oleh paparan cuaca dingin dan perendaman di dalam air yang sangat dingin.

Melansir dari Mayo Clinic secara umum, suhu tubuh normal berkisar 37

Gejala

Gejala umum hipotermia, yaitu menggigil. Namun, sering kali penderita tidak menyadari karena kondisinya dimulai secara bertahap. Berikut ini tanda-tanda hipotermia, antara lain:

1. Denyut nadi melemah
2. Napas kian melambat
3. Bergumam saat menggigil
4. Pada bayi, muncul ruam merah saat tubuh dingin
5. Respons kesadaran menurun
6. Kebingungan
7. Pingsan

Penyebab

Umumnya, penyebab utama hipotermia adalah cuaca dingin. Namun, berikut beberapa pemicu lainnya yang mengarah ke penyakit ini, meliputi:

1. Berada di dalam rumah dengan suhu tinggi, seperti terlalu banyak AC dan pemanasan yang buruk
2. Membiarkan diri kedinginan terlalu lama
3. Tidak menggunakan pakaian hangat
4. Tidak segera mengganti pakaian basah
5. Jatuh ke air, seperti berenang atau kecelakaan berperahu

Faktor Risiko

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko hipotermia, yaitu:

1. Kelelahan

Toleransi rasa dingin akan berkurang ketika tubuh sedang merasa lelah.

2. Faktor usia

Hipotermia rentan dialami lansia dan anak-anak.

3. Penggunaan alkohol dan obat-obatan

Mengonsumsi alkohol membuat tubuh merasa hangat, tetapi menyebabkan pembuluh darah mengembang dan menghasilkan panas di permukaan kulit. Selain itu, penggunaan alkohol dan obat-obatan mengubah kemampuan tubuh untuk mengatur suhunya.

4. Kelainan pada mental

Orang yang memiliki kelainan demensia mudah berkeliaran di luar rumah tanpa memakai pakaian tebal.

5. Kondisi medis tertentu

Gangguan kesehatan juga memengaruhi kemampuan dalam mengatur suhu tubuh Hipotermia bisa terjadi pada pengidap hipotiroidisme, diabetes, stroke, radang sendi, dan penyakit parkinson.

Pencegahan

Berikut ini tips yang bisa Anda lakukan mencegah hipotermia saat cuaca dingin, antara lain:

1. Menjaga tubuh agar tetap kering
2. Gunakan topi, syal, dan sarung tangan untuk tetap hangat
3. Hindari aktivitas fisik yang menyebabkan keringat berlebihan
4. Tidak mengenakan pakaian basah
5. Gunakan pakaian longgar, berlapis, serta ringan dari bahan serat wol dan sutra

Sementara itu, adapun cara mencegah penyakit ini khusus anak-anak, yakni:

1. Tidak membiarkan bayi tidur di kamar dengan suhu dingin
2. Apabila anak mulai menggigil, segera bawa ke dalam ruangan hangat
3. Gunakan pakaian tebal dan berlapis
4. Jika sedang bermain di luar, maka lebih sering untuk meminta anak menghangat diri

