Batu empedu, yaitu endapan dalam pencernaan yang mengeras. Empedu merupakan sebuah cairan yang diproduksi dalam hati. Sementara, kantong empedu berbentuk mirip buah pir terletak di perut bagian kanan.





Mengutip dari Mayo Clinic, kantong empedu berperan sebagai saluran pencernaan yang akan melepaskan empedu ke usus kecil. Beberapa penderita tidak membutuhkan operasi pengangkatan kantong empedu. Sebab itu, jika penyakit ini tidak menyebabkan gejala serius, maka tidak memerlukan perawatan.





Orang yang mengalami gejala dari batu empedu biasanya memerlukan operasi pengangkatan kandung empedu. Batu empedu yang tidak menyebabkan tanda dan gejala biasanya tidak memerlukan perawatan.



