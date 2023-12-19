HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Batu empedu

, Selasa, 19 Desember 2023 |00:38 WIB
Batu Empedu
Umum

Batu empedu, yaitu endapan dalam pencernaan yang mengeras. Empedu merupakan sebuah cairan yang diproduksi dalam hati. Sementara, kantong empedu berbentuk mirip buah pir terletak di perut bagian kanan.

Mengutip dari Mayo Clinic, kantong empedu berperan sebagai saluran pencernaan yang akan melepaskan empedu ke usus kecil. Beberapa penderita tidak membutuhkan operasi pengangkatan kantong empedu. Sebab itu, jika penyakit ini tidak menyebabkan gejala serius, maka tidak memerlukan perawatan.

Orang yang mengalami gejala dari batu empedu biasanya memerlukan operasi pengangkatan kandung empedu. Batu empedu yang tidak menyebabkan tanda dan gejala biasanya tidak memerlukan perawatan.

Gejala

Umumnya, batu empedu tidak memiliki gejala yang serius. Akan tetapi, jika penyakit ini telah diderita lama sehingga menyebabkan penyumbatan, maka berikut ini gejala yang akan timbul:

1. Mual
2. Sakit punggung
3. Nyeri pada batu empedu
4. Bahu kanan terasa ngilu
5. Perut bagian atas dan bawah nyeri secara tiba-tiba

Penyebab

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan dengan tepat terkait penyebab penyakit batu empedu. Namun, para ahli mengungkapkan beberapa pemicu penyakit ini, antara lain:

1. Empedu mengandung bilirubin

Bilirubin merupakan bahan kimia yang memproduksi hasil pemecahan sel darah merah. Akibatnya akan terkena sirosis hari, infeksi saluran empedu, dan beberapa gangguan penyakit darah lainnya.

2. Kosongkan kantong empedu

Kantong empedu yang tidak kosong dengan baik akan membantu pembentukan batu empedu.

3. Empedu mengandung kolesterol

Jika empedu sudah terlalu banyak mengandung kolesterol, maka akan terjadi pengkristalan. Akibat dari kelebihan kolesterol, kristal itu berubah menjadi batu.

Faktor Risiko

Berikut ini beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit batu empedu, meliputi:

1. Wanita berusia 40 tahun ke atas
2. Mengalami obesitas
3. Mengidap diabetes
4. Riwayat keluarga pengidap batu empedu
5. Memiliki penyakit anemia atau leukemia
6. Penyakit liver
7. Mengonsumsi obat-obatan estrogen
8. Terlalu banyak makan berlemak tinggi dan rendah serat
9. Berbagai jenis makanan yang menyebabkan kolesterol
10. Kekurangan berat badan dengan cepat

Pencegahan

Dalam mengurangi risiko, berikut ini cara mencegah penyakit batu empedu, yaitu:

1. Banyak makan berserat tinggi, seperti biji-bijian, buah, dan sayuran
2. Tidak melewatkan makan
3. Pertahankan berat badan yang sehat
4. Turunkan berat badan dengan perlahan-lahan

