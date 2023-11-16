Penyakit Bronkitis

Gejala

Pilek atau hidung tersumbat

Karena pasien bronkitis disebabkan virus atau bakteri, makanya kondisi pernapasan akan ikut terserang. Hal ini biasanya ditandai dengan pilek atau hidung tersumbat. Gejala ini biasanya terjadi pada anak-anak yang sistem imunitasnya masih lemah.

Sesak napas

Pasien bronkitis biasanya mengalami sesak napas. Kondisi ini membuat sekecil apapun aktivitas yang dilakukan pasien, akan membuat dirinya sesak napas. Tanda ini harus diwaspadai, karena bila berlangsung lebih dari tiga hari, maka bisa jadi kondisi bronkitis Anda semakin parah.

Sakit tenggorokan

Gejala awal dari bronkitis juga bisa ditanda dengan sakit tenggorokan. Rasa gatal di tenggorokan akan membuat Anda sulit menelan sesuatu dan sakit saat berbicara. Kondisi ini tidak akan hilang selama batuk masih ada.

Muncul bunyi saat bernapas atau 'bengek'

Orang dengan masalah bronkitis dapat dengan mudah dikenali dari munculnya bunyi saat bernapas atau yang biasa kita sebut 'bengek'. Kondisi ini bisa terjadi karena ruang paru-paru terbatas akibat peradangan bronkial. Pada pasien bronkitis kronis, 'bengek' akan keluar saat naik tangga atau berlari.

Batuk

Pasien bronkitis akan mengalami batuk yang cukup panjang. Diawali dengan batuk berdahak sampai akhirnya kering dan ini membuat pasien susah tidur. Di beberapa kasus, pasien bronkitis akan mengalami batuk darah dan kalau sudah begini, pasien akan direkomendasikan untuk menjalani perawatan intensif.

Bicara mengenai dahak, perlu diperhatikan bahwa ketika dahak yang keluar berwarna kuning atau hijau, itu dapat diartikan adanya paparan bakteri dalam tubuh Anda.