Mengenal Scabies, atau kudis adalah penyakit yang menyebabkan rasa gatal dan munculnya ruam merah di kulit. Penyakit menular ini disebabkan oleh parasit jenis tungau kecil atau dikenal Sarcoptes scabiei.





Mengutip dari WebMD, Rabu (6/12/2023), meski tungau tidak bisa terbang atau melompat. Penyebaran scabies melalui kontak fisik yang berkepanjangan. Tungau bergerak merangkak dengan sangat lambat dari satu orang ke lainnya.





Di Norwegia, terdapat scabies yang disebabkan oleh kutu. Kudis ini terlihat seperti kerak tebal di kulit. Umumnya, penderita penyakit ini adalah difabel, lansia, dan orang dengan sistem imun tubuh lemah.



