Umum

Sinusitis adalah peradangan atau pembengkakan pada jaringan dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang terletak di susunan struktur wajah.





Merangkum dari WebMD, sinus memiliki empat pasang, yaitu di bagian tulang dahi atas mata, bawah mata pada belakang tulang pipi, kedua sisi mata bagian belakang, dan batang hidung.





Udara yang melewati sinus sehat akan melindungi hidung dari debu polusi dan alergen. Akan tetapi, sinus yang tersumbat akan berisi cairan sehingga kuman bertumbuh dan menyebabkan infeksi. Maka demikian, sinusitis terbagi menjadi enam jenis, yaitu akut, kronis, subakut, berulang, sinusitis, dan sinusitis jamur.