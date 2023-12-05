HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Sinusitis

, Selasa, 05 Desember 2023 |13:30 WIB
Sinusitis

Umum

Sinusitis adalah peradangan atau pembengkakan pada jaringan dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang terletak di susunan struktur wajah.

Merangkum dari WebMD, sinus memiliki empat pasang, yaitu di bagian tulang dahi atas mata, bawah mata pada belakang tulang pipi, kedua sisi mata bagian belakang, dan batang hidung.

Udara yang melewati sinus sehat akan melindungi hidung dari debu polusi dan alergen. Akan tetapi, sinus yang tersumbat akan berisi cairan sehingga kuman bertumbuh dan menyebabkan infeksi. Maka demikian, sinusitis terbagi menjadi enam jenis, yaitu akut, kronis, subakut, berulang, sinusitis, dan sinusitis jamur.

Gejala

Gejala sinusitis ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis sinusitis yang Anda alami. Berikut ini gejala pada sinusitis akut, antara lain:

1. Sakit kepala dan batuk
2. Nyeri dan bengkak di sekitar hidung
3. Kesulitan bernapas karena hidung tersumbat
4. Perubahan warna lendir yang berwarna hijau atau kuning mengental (post nasal drip)

Adapun gejala pada sinusitis jamur, meskipun gejalanya hampir mirip dengan bentuk sinusitis lainnya. Akan tetapi, jika sistem kekebalan melemah, maka gejala bisa berbeda dan parah, yaitu:

1. Kulit terlihat pucat
2. Bola mata sedikit menonjol (proptosis)
3. Wajah mati rasa
4. Perubahan pada perilaku
5. Kesulitan berpikir
6. Pembengkakan di sekitar mata dan pipi
7. Mulai mengalami perubahan indera penglihatan

Selain itu, berikut ini gejala umum yang diderita penyakit sinusitis selama 12 minggu atau lebih, meliputi:

1. Demam
2. Sakit gigi
3. Hidung tersumbat
4. Bau mulut tidak sedap
5. Sakit kepala di sekitar sinus
6. Adanya nanah di rongga hidung
7. Hidung meler atau perubahan lendir pada hidung

Penyebab

Umumnya, sinusitis disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Virus menyebar dari cairan pernapasan hidung dan mulut saat bersin, batuk, atau bahkan berbicara. Sementara itu, bakteri Streptococcus pneumoniae melalui kontak fisik atau menyentuh barang yang terkontaminasi. Bagi anak-anak, berikut ini beberapa hal yang menyebabkan penyakit sinusitis, yaitu:

1. Asap dari lingkungan
2. Minum sambil berbaring telentang
3. Alergi
4. Penyakit yang timbul dari orang lain

Faktor Risiko

Dilansir dari Mayoclinic, berikut ini beberapa faktor yang meningkatkan risiko sinusitis, yakni:

1. Pilek
2. Demam atau alergi
3. Asap rokok, baik perokok aktif, maupun pasif
4. Kondisi kesehatan lainnya, seperti fibrosis kistik dan HIV
5. Permasalahan pada hidung, seperti deviasi septum, polip hidung, atau bahkan tumor

Pencegahan

Meski tidak ada cara yang tepat untuk mencegah sinusitis. Mengutip dari Mayoclinic, Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Sering mencuci tangan
2. Jika memiliki alergi, maka jauhi hal-hal yang menyebabkan munculnya alergi
3. Cobalah menjauh dari orang yang menderita pilek
4. Hindari asap dan kurangi penggunaan rokok
5. Gunakan humidifier atau mesin pelembab udara di rumah

