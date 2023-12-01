Gejala

Berikut ini gejala HPV berbeda-beda tergantung pada jenis dan tempat virus muncul, antara lain:





1. Kutil umum





Biasanya muncul seperti gundukan secara kasar di sekitar tangan.





2. Kutil plantar





Kutil jenis ini muncul pada tumit atau kaki.





3. Kutil kelamin





Kutil kelamin disebut juga infeksi menular seksual yang umum. Pada perempuan, kutil ini muncul di sekitar kemaluan atau saluran anal, seperti vulva, dekat anus, atau vagina yang berbentuk benjolan kecil. Sementara pada laki-laki, gejalanya muncul pada penis dan skrotum.





4. Kutil datar





Dapat tumbuh di mana saja. Kutil ini berbentuk datar dan rata. Pada anak-anak biasanya muncul di wajah.





5. Kanker serviks





Tidak ada gejala awal pada penderita kanker serviks karena virus ini membutuhkan waktu lama sekitar 20 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Meski tidak memiliki gejala awal, penting bagi wanita usia 21 hingga 29 tahun menjalani tes skrining secara teratur setiap tiga tahun.



