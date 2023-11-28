Penyebab

Meningitis Virus





Meningitis virus biasanya hilang dengan sendirinya. Kasus meningitis di Amerika Serikat, sebagian besar disebabkan oleh virus enterovirus.





Meningitis Bakteri





Meningitis bakteri terjadi dari aliran darah yang masuk hingga ke otak dan sumsum tulang belakang.





Beberapa jenis bakteri dapat menyebabkan meningitis bakteri, paling umum:





Streptococcus pneumoniae

Penyebab paling umum dari gejala meningitis pada bayi, anak kecil dan orang dewasa.





Neisseria meningitidis

Bakteri ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Penyakit meningitis yang mudah menular pada remaja dan dewasa muda.





Haemophilus influenzae

Bakteri ini menjadi penyebab utama meningitis pada anak-anak.





Listeria monocytogenes

Bakteri ini dapat ditemukan dalam keju yang tidak dipasteurisasi, dan daging.





Meningitis Parasit





Meningitis parasit disebabkan oleh infeksi cacing pita atau malaria otak. Penyakit ini dapat disebabkan oleh dengan makanan yang terkontaminasi parasit. Namun, meningitis parasit tidak menyebar antara manusia.





Meningitis Jamur





Meningitis jamur tidak menyebar dari orang ke orang. Akan tetapi, penyakit ini terjadi pada orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah, seperti dari AIDS.



