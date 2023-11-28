Meningitis umumnya dapat menyebar melalui batuk, bersin, sikat gigi, rokok, atau menggunakan peralatan makan yang sama.
Berikut ini langkah-langkah yang dapat mencegah meningitis, meliputi:
1. Menjaga kebersihan
Usahakan tidak berbagi makanan dan minuman, atau tidak saling menggunakan peralatan makan, sedotan, lip balm atau sikat gigi dengan orang lain.
2. Menjaga imun tubuh
Mempertahankan sistem kekebalan tubuh dengan beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan makan-makanan sehat.
3. Perhatikan makanan, bila Anda sedang hamil
Hindari faktor risiko dari bakteri Listeria. Pilihlah makanan keju yang terbuat dari susu pasteurisasi dan masak daging dengan tingkat kematangan 74 derajat Celcius.
4. Tutup mulut bila bersin
Pastikan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin.
5. Cuci tangan
Jangan lupa mencuci tangan terutama, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau menghabiskan waktu di tempat ramai. Mencuci tangan dengan bersih akan membantu mencegah penyebaran kuman.