1. Suhu tubuh tinggi
Jika memiliki suhu tubuh 104 F (40 C) atau lebih tinggi, yang diukur dengan termometer, ini merupakan tanda heatstroke.
2. Kondisi mental atau perilaku yang berubah
Memiliki rasa kebingungan, agitasi, bicara, cadel, mudah tersinggung, mengigau, kejang dan koma. Gejala ini mungkin terjadi akibat sengatan panas.
3. Perubahan pada keringat
Ketika terjadi heatsroke yang disebabkan oleh cuaca panas, kemungkinan besar kulit akan terasa panas jika disentuh. Tetapi heatstroke yang disebabkan oleh olahraga berat, kemungkinan besar kulit terasa kering atau sedikit lembab.
4. Mual dan muntah
Jika suhu tubuh meningkat kemungkinan besar terjadi efek mual dan muntah.
5. Kulit Merah
Suhu tubuh meningkat sampai 100 persen dan kemungkinan besar kulit akan berubah kemerahan, karna tidak bisa menampug suhu tubuh panas yang tinggi.
6. Pernapasan Cepat
Kemungkinan besar napas anda akan terasa cepat dan dangkal, jika suhu tubuh memiliki peningkatan yang tinggi.
7. Denyut jantung yang cepat
Denyut nadi dapat meningkat secara signifikan karena tekanan panas kemungkinan besar akan memberikan beban yang luar biasa pada jantung yang membantu mendinginkan tubuh.
8. Sakit kepala
Kepala terasa sakit berdenyut-denyut, kemungkinan besar itu pertanda kalau tubuh terkena heatstroke.
Kapan Harus Memeriksa ke Dokter.
Jika tubuh seseorang mengalami heatstroke, segeralah mencari bantuan medis, atau hubungi pihak rumah sakit setempat. Segeralah lakukan tindakan untuk mendinginkan orang yang kepanasan sambil menunggu perawatan darurat, seperti :
1. Bawa korban ke ruangan yang dingin.
2. Lepaskan pakaian
3. Dinginkan korban
Cara ini bisa dilakukan dengan berbagai macam seperti masukan seseorang ke dalam bak air, semprotkan dengan selang taman, spons dengan air dingin, kipas angin sambil disiram dengan air dingin.