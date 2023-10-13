Gejala

1. Suhu tubuh tinggi





Jika memiliki suhu tubuh 104 F (40 C) atau lebih tinggi, yang diukur dengan termometer, ini merupakan tanda heatstroke.





2. Kondisi mental atau perilaku yang berubah





Memiliki rasa kebingungan, agitasi, bicara, cadel, mudah tersinggung, mengigau, kejang dan koma. Gejala ini mungkin terjadi akibat sengatan panas.





3. Perubahan pada keringat





Ketika terjadi heatsroke yang disebabkan oleh cuaca panas, kemungkinan besar kulit akan terasa panas jika disentuh. Tetapi heatstroke yang disebabkan oleh olahraga berat, kemungkinan besar kulit terasa kering atau sedikit lembab.





4. Mual dan muntah





Jika suhu tubuh meningkat kemungkinan besar terjadi efek mual dan muntah.





5. Kulit Merah





Suhu tubuh meningkat sampai 100 persen dan kemungkinan besar kulit akan berubah kemerahan, karna tidak bisa menampug suhu tubuh panas yang tinggi.





6. Pernapasan Cepat





Kemungkinan besar napas anda akan terasa cepat dan dangkal, jika suhu tubuh memiliki peningkatan yang tinggi.





7. Denyut jantung yang cepat





Denyut nadi dapat meningkat secara signifikan karena tekanan panas kemungkinan besar akan memberikan beban yang luar biasa pada jantung yang membantu mendinginkan tubuh.





8. Sakit kepala





Kepala terasa sakit berdenyut-denyut, kemungkinan besar itu pertanda kalau tubuh terkena heatstroke.



