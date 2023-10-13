Heatstroke

, Jum'at, 13 Oktober 2023 |08:51 WIB
Heatstroke
Umum

Heatstroke merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh tubuh yang terlalu panas, akibat paparan yang terlalu lama atau aktivitas fisik dalam suhu tinggi. Bentuk suhu tubuh tinggi hingga 104 farenheit (40 C) lebih tinggi, yang dimana kondisi ini terjadi berbulan-bulan pada musim panas.

Heatstroke membutuhkan perawatan darurat. Jika tidak mendapat pertolongan maka akan menyebabkan otak, jantung, ginjal dan otot. Biasanya riwayat ini jika tidak langsung ditangani, akan meningkatkan resiko kematian dan kompilasi.

Gejala

1. Suhu tubuh tinggi

Jika memiliki suhu tubuh 104 F (40 C) atau lebih tinggi, yang diukur dengan termometer, ini merupakan tanda heatstroke.

2. Kondisi mental atau perilaku yang berubah

Memiliki rasa kebingungan, agitasi, bicara, cadel, mudah tersinggung, mengigau, kejang dan koma. Gejala ini mungkin terjadi akibat sengatan panas.

3. Perubahan pada keringat

Ketika terjadi heatsroke yang disebabkan oleh cuaca panas, kemungkinan besar kulit akan terasa panas jika disentuh. Tetapi heatstroke yang disebabkan oleh olahraga berat, kemungkinan besar kulit terasa kering atau sedikit lembab.

4. Mual dan muntah

Jika suhu tubuh meningkat kemungkinan besar terjadi efek mual dan muntah.

5. Kulit Merah

Suhu tubuh meningkat sampai 100 persen dan kemungkinan besar kulit akan berubah kemerahan, karna tidak bisa menampug suhu tubuh panas yang tinggi.

6. Pernapasan Cepat

Kemungkinan besar napas anda akan terasa cepat dan dangkal, jika suhu tubuh memiliki peningkatan yang tinggi.

7. Denyut jantung yang cepat

Denyut nadi dapat meningkat secara signifikan karena tekanan panas kemungkinan besar akan memberikan beban yang luar biasa pada jantung yang membantu mendinginkan tubuh.

8. Sakit kepala

Kepala terasa sakit berdenyut-denyut, kemungkinan besar itu pertanda kalau tubuh terkena heatstroke.

Kapan Harus Memeriksa ke Dokter.

Jika tubuh seseorang mengalami heatstroke, segeralah mencari bantuan medis, atau hubungi pihak rumah sakit setempat. Segeralah lakukan tindakan untuk mendinginkan orang yang kepanasan sambil menunggu perawatan darurat, seperti :

1. Bawa korban ke ruangan yang dingin.

2. Lepaskan pakaian

3. Dinginkan korban

Cara ini bisa dilakukan dengan berbagai macam seperti masukan seseorang ke dalam bak air, semprotkan dengan selang taman, spons dengan air dingin, kipas angin sambil disiram dengan air dingin.

Penyebab

1. Terpapar di lingkungan yang panas

Panas ekstrem dapat meningkatkan suhu inti tubuh. Jenis sengatan panas ini terjadi setelah terpapar cuaca panas dan lembab, terutama waktu yang lama. Hal ini biasa terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dengan penyakit kronis.

2. Aktivitas berat

Terjadi akibat sengatan panas oleh peningkatan suhu inti tubuh yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang intens dalam cuaca panas.

Faktor Risiko

1. Usia

Untuk mengatasi panas yang esktrem tergantung pada kekuatan sistem saraf. Pada usia muda sistem saraf belum sepenuhnya berkembang, dan pada umur 65 tahun sistem saraf mulai buruk, yang membuat tubuh kurang mampu mengatasinya.

2. Pengarahan tenaga dalam cuaca

Latihan militer dan berpatisipasi pada olahraga, seperti olahraga dan lari jarak jauh dalam cuaca panas. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan sengatan panas.

3. Terpapar cuaca secara tiba-tiba

Cuaca panas mungkin lebih rentan pada penyakit, dimana suhu ini secara tiba-tiba naik. Untuk itu seseorang yang melakukan aktivitas di luar ruangan harus menyesuaikan diri agar tidak terkena heatstroke.

4. Kurang penyejuk udara

Kipas angin membuat tubuh akan merasa lebih baik, tapi disaat musim panas tinggi, memakai ac adalah cara yang efektif untuk mendinginkan badan.

5. Obat-obatan

Beberapa obat dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk tetap terhidrasi dan merespons panas. Tapi disaat cuaca panas, Anda harus berhati-hati mengonsumsi obat. Terlebih obat yang dapat mempersempit pembulu darah (vasonkorsiktor).

Selain itu hindari juga obat yang dapat membuang natrium dan air dalam tubuh (diuretik), atau mengurangi gejala kejiwaan (antidepresan atau antipsikotik).

6. Kondisi kesehatan tertentu

Penyakit kronis seperti jantung, paru-paru dapat meningkatkan risiko heatstroke, apalagi penyakit obesitas yang kurang melakukan gerakan.

Komplikasi

1. Kerusakan organ vital

Tanpa pertolongan yang cepat untuk menurunkan suhu tubuh, heatstroke dapat menyebabkan otak atau organ vital lainnya membengkak. Kondisi itu akan mengakibatkan kerusakan permanen.

2. Kematian

Tanpa melakukan perawatan yang cepat yang memadai, cuaca panas dapat berakibat fatal hingga kematian.

Pencegahan

1. Kenakan pakaian yang longgar

2. Minum banyak cairan

3. Lakukan tindakan pencegahan ekstra dengan obat-obatan tertentu

4. Lindungi diri dari cuaca panas

5. Jangan pernah meninggalkan seseorang didalam mobil saat terpakir

6. Lakukan aklimitasi

7. Berhati-hatilah jika memiliki resiko heatstroke yang tinggi

