HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Cacar

, Senin, 09 Oktober 2023 |16:19 WIB
Cacar
Cacar
Umum

Cacar merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus yang tidak lagi ditemukan di alam. Selama berabad-abad, cacar membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Namun berkat program imunisasi global, penyakit menular yang mematikan itu musnah pada akhir 1970-an.

Orang yang sembuh dari cacar mungkin meninggalkan bekas luka di wajah dan tubuh. Dalam kasus yang jarang terjadi, mereka mungkin menjadi buta. Cacar juga dapat menyebabkan infertilitas pada pria, dan dapat menyebabkan keguguran pada wanita.

Gejala

Cacar mendapatkan namanya dari tanda penyakit yang paling umum: lepuh kecil yang muncul di wajah, lengan, dan tubuh, dan penuh dengan nanah.

Gejala lain termasuk:

1. Kelelahan seperti flu
2. Sakit kepala
3. Nyeri tubuh
4. Sakit punggung yang hebat
5. Beberapa muntah
6. Demam tinggi
7. Luka mulut dan lecet yang menyebarkan virus ke tenggorokan
8. Ruam kulit yang memburuk dalam pola khas: Ruam dimulai dengan luka merah datar yang menjadi benjolan terangkat beberapa hari kemudian, benjolan berubah menjadi lepuh berisi cairan dan lepuh diisi dengan nanah.

Penyebab

Virus variola menyebabkannya. Ada dua bentuk virus. Bentuk yang lebih berbahaya, variola mayor, menyebabkan penyakit cacar yang menewaskan sekitar 30 persen orang yang terinfeksi. Variola minor menyebabkan jenis yang kurang mematikan yang menewaskan sekitar 1 persen dari mereka yang mendapatkannya.

Penyebaran

Penyakit ini sangat menular. Anda bisa mendapatkannya:

1. Dengan menghirup virus selama kontak dekat, tatap muka dengan orang yang terinfeksi. Biasanya menyebar melalui tetesan air liur ketika orang batuk, bersin, atau berbicara.

2. Dengan memegang pakaian atau seprai orang yang terinfeksi atau bersentuhan dengan cairan tubuh mereka.

3. Sangat jarang namun, cacar akan menyebar di antara orang-orang di ruang kecil dan tertutup, mungkin melalui udara dalam sistem ventilasi. Hewan dan serangga tidak menyebarkan penyakit.

Pencegahan

Beberapa efek sampingnya bisa berbahaya, terutama bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Mereka dapat berkisar dari reaksi kulit hingga kondisi sistem saraf serius yang disebut ensefalitis, yang dapat menyebabkan kejang, koma, dan kematian.

Tetapi efek samping ini sangat jarang. Berdasarkan data historis, untuk setiap 1 juta orang yang divaksinasi cacar, satu hingga dua orang meninggal karena reaksi buruk.

Beberapa orang akan memiliki risiko lebih tinggi dari reaksi terhadap vaksin, seperti:

1. Wanita yang sedang hamil atau menyusui
2. Orang dengan kelainan kulit seperti eksim
3. Orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah karena kondisi medis seperti leukemia atau HIV
4. Orang-orang yang menjalani perawatan medis, seperti kanker, yang membuat sistem kekebalan tubuh lemah

Pengobatan

Hanya ada satu obat yang dikenal yang dapat mengobati cacar. Obat tecovirimat (TPOXX) disetujui pada tahun 2018 untuk pengobatan cacar jika seseorang menunjukkan gejala virus.

Obat cidofovir juga telah bekerja dengan baik dalam studi awal. Mendapatkan vaksin dalam waktu tiga sampai empat hari setelah kontak dengan virus dapat membuat penyakit kurang parah atau dapat membantu mencegahnya.

