Penyebab

Virus variola menyebabkannya. Ada dua bentuk virus. Bentuk yang lebih berbahaya, variola mayor, menyebabkan penyakit cacar yang menewaskan sekitar 30 persen orang yang terinfeksi. Variola minor menyebabkan jenis yang kurang mematikan yang menewaskan sekitar 1 persen dari mereka yang mendapatkannya.





Penyebaran





Penyakit ini sangat menular. Anda bisa mendapatkannya:





1. Dengan menghirup virus selama kontak dekat, tatap muka dengan orang yang terinfeksi. Biasanya menyebar melalui tetesan air liur ketika orang batuk, bersin, atau berbicara.





2. Dengan memegang pakaian atau seprai orang yang terinfeksi atau bersentuhan dengan cairan tubuh mereka.





3. Sangat jarang namun, cacar akan menyebar di antara orang-orang di ruang kecil dan tertutup, mungkin melalui udara dalam sistem ventilasi. Hewan dan serangga tidak menyebarkan penyakit.