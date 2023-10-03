HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Bau badan

, Selasa, 03 Oktober 2023 |18:15 WIB
Bau badan
Bau Badan
Umum

Bau badan adalah bau tak sedap yang dihasilkan ketika keringat bersentuhan dengan bakteri pada kulit. Keringat itu sendiri tidak berbau, tetapi ketika bakteri pada kulit bercampur dengan keringat, maka menyebabkan bau.

Bau badan disebabkan oleh campuran bakteri dan keringat pada kulit. Bau badan dapat berubah karena hormon, makanan yang dimakan, infeksi, obat-obatan atau kondisi mendasar seperti diabetes.

Penyebab

Bau badan terjadi ketika bakteri pada kulit Anda bersentuhan dengan keringat. Kulit kita secara alami ditutupi dengan bakteri. Ketika kita berkeringat, air, garam dan lemak bercampur dengan bakteri ini dan dapat menyebabkan bau.

Baunya bisa buruk, baik atau tidak berbau sama sekali. Faktor-faktor seperti makanan, hormon atau obat-obatan dapat mempengaruhi bau badan. Kondisi yang disebut hiperhidrosis membuat seseorang berkeringat berlebihan, orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap bau badan karena mereka berkeringat begitu banyak.

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bau badan adalah:

1. Latihan
2. Stres atau kecemasan
3. Cuaca panas
4. Kelebihan berat badan
5. Genetika

Mengapa Keringat Berbau

Beberapa kondisi medis dan penyakit berhubungan dengan perubahan aroma tubuh seseorang yang sedang mengalami:

1. Diabetes.
2. Menopause
3. Tiroid yang terlalu aktif
4. Penyakit hati
5. Penyakit ginjal
6. Penyakit menular

Ada juga beberapa makanan yang dapat menyebabkan bau badan meliputi:

1. Bawang
2. Bawang putih
3. Kubis
4. Brokoli
5. Kembang kol
6. Daging merah

Pemicu diet umum lainnya dari bau badan yang buruk adalah:

1. Monosodium glutamat (MSG)
2. Kafein
3. Rempah-rempah seperti kari atau jintan
4. Saus pedas atau makkanan pedas lainnya
5. Alkohol


Pencegahan

Pencegahan untuk keringat berlebih dan bau badan tergantung pada penyebab yang mendasarinya berikut pencegahannya:

1. Jaga kebersihan kulit Anda dengan mandi setiap hari atau mandi dengan sabun antibakteri.
2. Cukur bulu ketiak Anda dan menjaga kebersihan ketiak
3. Cuci pakaian secara teratur, dan kenakan pakaian bersih.
4. Gunakan antiperspirant topikal, yang bekerja dengan menarik keringat kembali ke kelenjar keringat Anda.

Bahan Alami untuk Menghilangkan Bau Badan

1. Soda kue: Buat pasta menggunakan soda kue dan air. Oleskan pasta ke ketiak Anda dan biarkan kering. Baking soda menyeimbangkan asam pada kulit Anda dan mengurangi bau.

2. Teh hijau: Masukkan kantong teh hijau ke dalam air hangat. Tempatkan kantong teh yang direndam di bawah ketiak Anda selama beberapa menit sehari. Teh hijau dapat membantu memblokir pori-pori Anda dan mengurangi keringat.

3. Cuka sari apel: Campur cuka sari apel dengan sedikit air dalam botol semprot. Semprotkan campuran ke ketiak Anda. Asam dalam cuka membantu membunuh bakteri.

4. Jus lemon: Campur jus lemon dan air dalam botol semprot. Semprotkan campuran di bawah lengan Anda. Asam sitrat dalam jus lemon membunuh bakteri.

Berita Lainnya
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
