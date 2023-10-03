Penyebab

Bau badan terjadi ketika bakteri pada kulit Anda bersentuhan dengan keringat. Kulit kita secara alami ditutupi dengan bakteri. Ketika kita berkeringat, air, garam dan lemak bercampur dengan bakteri ini dan dapat menyebabkan bau.





Baunya bisa buruk, baik atau tidak berbau sama sekali. Faktor-faktor seperti makanan, hormon atau obat-obatan dapat mempengaruhi bau badan. Kondisi yang disebut hiperhidrosis membuat seseorang berkeringat berlebihan, orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap bau badan karena mereka berkeringat begitu banyak.





Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bau badan adalah:





1. Latihan

2. Stres atau kecemasan

3. Cuaca panas

4. Kelebihan berat badan

5. Genetika





Mengapa Keringat Berbau





Beberapa kondisi medis dan penyakit berhubungan dengan perubahan aroma tubuh seseorang yang sedang mengalami:





1. Diabetes.

2. Menopause

3. Tiroid yang terlalu aktif

4. Penyakit hati

5. Penyakit ginjal

6. Penyakit menular





Ada juga beberapa makanan yang dapat menyebabkan bau badan meliputi:

1. Bawang 2. Bawang putih 3. Kubis 4. Brokoli 5. Kembang kol 6. Daging merah





Pemicu diet umum lainnya dari bau badan yang buruk adalah:

1. Monosodium glutamat (MSG) 2. Kafein 3. Rempah-rempah seperti kari atau jintan 4. Saus pedas atau makkanan pedas lainnya 5. Alkohol







