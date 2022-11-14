Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Abses anus

, Senin, 14 November 2022 |15:30 WIB
Abses anus
Abses anus, (Foto: Glsurgical)
A
A
A
Umum

Abses anus adalah kondisi di beberapa bagian tubuh dengan kumpulan nanah berkembang di dekat anus. Sebagian besar abses anus adalah akibat infeksi dari kelenjar anal kecil.

Dilansir Webmd, jenis abses yang paling umum adalah abses perianal. Ini sering muncul sebagai pembengkakan seperti bisul yang menyakitkan di dekat anus. Warnanya mungkin merah dan hangat saat disentuh. Abses anal yang terletak di jaringan yang lebih dalam kurang umum dan mungkin kurang terlihat.

Sekitar 50% pasien dengan abses dubur akan mengalami komplikasi yang disebut fistula. Fistula adalah terowongan kecil yang membuat hubungan abnormal antara lokasi abses dan kulit.

Gejala

beberapa gejala abses anus adalah nyeri, yang biasanya konstan, berdenyut, dan lebih buruk saat duduk Iritasi kulit di sekitar anus, termasuk pembengkakan, kemerahan, keluarnya nanah

Sembelit atau nyeri yang berhubungan buang air besar. Lalu, abbses anal yang parah memiliki tanda demam, panas dingin dan rasa tidak enak.

Beberapa pengobatnya juga bisa dilakukan pada abses anus. kebanyakan orang diberi resep obat untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk orang sehat, antibiotik biasanya tidak diperlukan. Namun, antibiotik mungkin diperlukan untuk beberapa orang, termasuk mereka yang menderita diabetes atau kekebalan yang menurun.

Penyebab

Abses anus bisa hadir karena berbagai penyebab yang berbeda, termasuk misalnya ada robekan di saluran anus yang terinfeksi, infeksi seksual menular, dan kelenjar anal tersumbat.

Faktor Risiko

Meliputi radang usus besar, radang usus seperti penyakit Crohn atau kolitis ulserativa, diabetes, divertikulitis, radang panggul, pemakaian obat-obatan seperti prednison, sistem kekebalan terganggu karena kondisi seperti HIV atau AIDS, kemoterapi, penggunaan obat imunosupresan, sembelit, diare, dan merokok.

Pencegahan

melindungi diri dari penyakit infeksi seksual menular, pakai kondom atau pelindung lainnya terutama saat seks anal, untuk membantu mencegah infeksi seksual menular yang bisa buat abses anus. Menjaga kebersihan yang baik di area anus, jika mengidap sakit Crohn yang dapat menyebabkan abses dubur maka segera melakukan pengobatan, sebagaimana dilansir dari Healthline.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement