Abses anus adalah kondisi di beberapa bagian tubuh dengan kumpulan nanah berkembang di dekat anus. Sebagian besar abses anus adalah akibat infeksi dari kelenjar anal kecil.

Dilansir Webmd, jenis abses yang paling umum adalah abses perianal. Ini sering muncul sebagai pembengkakan seperti bisul yang menyakitkan di dekat anus. Warnanya mungkin merah dan hangat saat disentuh. Abses anal yang terletak di jaringan yang lebih dalam kurang umum dan mungkin kurang terlihat.

Sekitar 50% pasien dengan abses dubur akan mengalami komplikasi yang disebut fistula. Fistula adalah terowongan kecil yang membuat hubungan abnormal antara lokasi abses dan kulit.