HOME WOMEN CARI PENYAKIT

, Jum'at, 22 September 2023 |16:50 WIB
Kanker Ginjal
Umum

Kanker ginjal adalah penyakit di mana sel-sel ginjal menjadi ganas (kanker) dan tumbuh di luar kendali hingga membentuk tumor. Hampir semua kanker ginjal pertama kali muncul di lapisan tabung kecil (tubulus) di ginjal.

Jenis kanker ginjal ini disebut karsinoma sel ginjal. Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar kanker ginjal ditemukan sebelum mereka menyebar (metastasis) ke organ yang jauh. Selain itu kanker yang diketahui lebih awal akan lebih mudah untuk diobati.

Gejala

Dalam banyak kasus, sebagian orang mungkin tidak memiliki gejala awal kanker ginjal. Ketika tumor tumbuh lebih besar, gejala mungkin muncul. Anda mungkin memiliki satu atau lebih gejala kanker ginjal, seperti:

1. Darah dalam urin Anda
2. Benjolan di pinggang atau perut Anda
3. Kehilangan nafsu makan
4. Rasa sakit di pinggang Anda yang tidak hilang
5. Penurunan berat badan yang terjadi tanpa alasan yang diketahui
6. Demam yang berlangsung selama berminggu-minggu dan tidak disebabkan oleh pilek atau infeksi lainnya
7. Kelelahan ekstrim
8. Anemia
9. Pembengkakan di pergelangan kaki atau kaki

Kanker ginjal yang menyebar ke bagian lain dari tubuh dapat menyebabkan gejala lain, seperti:

1. Sesak napas
2. Batuk darah
3. Nyeri tulang

Faktor Risiko

Dokter tidak tahu penyebab kanker ginjal. Tetapi faktor-faktor tertentu tampaknya meningkatkan risiko terkena kanker ginjal seperti:

1. Merokok. Merokok merupakan risiko kanker ginjal 2 kali lipat dari bukan perokok.
2. Menjadi gemuk. Berat badan ekstra dapat menyebabkan perubahan hormon yang meningkatkan risiko kanker ginjal.
3. Menggunakan obat nyeri tertentu untuk waktu yang lama. Ini termasuk obat bebas selain obat resep.
4. Memiliki kondisi genetik tertentu, seperti penyakit von Hippel-Lindau (VHL) atau karsinoma sel ginjal papiler yang diwariskan
5. Memiliki riwayat keluarga kanker ginjal. Risikonya sangat tinggi pada saudara kandung.
6. Terkena bahan kimia tertentu, seperti asbes, kadmium, benzena, pelarut organik, atau herbisida tertentu
7. Memiliki tekanan darah tinggi. Dokter tidak tahu apakah tekanan darah tinggi atau obat yang digunakan untuk mengobatinya adalah sumber peningkatan risiko.
8. Memiliki limfoma. Untuk alasan yang tidak diketahui, ada peningkatan risiko kanker ginjal pada pasien dengan limfoma.

Pencegahan

Karena dokter tidak tahu penyebab kanker ginjal, msaka tidak jelas juga bagaimana cara mencegah penyakit ini. Namun, ada faktor-faktor tertentu terkait dengan kanker ginjal, untuk menurunkan risiko terkena. Beberapa diantaranya berhenti merokok, menjaga berat badan yang sehat, mengelola tekanan darah Anda, dan menghindari terkena bahan kimia berbahaya.

Cara Mengetahui Terkena Kanker Ginjal

Untuk membuat diagnosis kanker ginjal, dokter Anda juga akan memeriksa satu atau lebih tes seperti ini:

1. Tes urin
2. Tes darah
3. Pyelogram intervena (IVP)
4. Ultrasonografi
5. CT scan
6. Ariteriogram ginjal

Berikut beberapa terapi untuk kanker ginjal meliputi:

1. Terapi radiasi
2. Kemoterapi
3. Terapi biologis

Operasi Kanker Ginjal

Berikut beberapa operasi yang digunakan untuk kanker ginjal:

1. Neferektomi radikal
2. Neferektomi sederhana
3. Neferektomi parsial

Jika operasi tidak dapat mengangkat kanker ginjal Anda, dokter Anda mungkin menyarankan pilihan lain untuk membantu menghancurkan tumor.

1. Cryotherapy menggunakan dingin yang ekstrim untuk membunuh tumor.
2. Ablasi frekuensi radio menggunakan gelombang radio berenergi tinggi untuk "memasak" tumor.
3. Embolisasi arteri melibatkan memasukkan bahan ke dalam arteri yang mengarah ke ginjal. Ini menghalangi aliran darah ke tumor. Prosedur ini dapat dilakukan untuk membantu mengecilkan tumor sebelum operasi.

