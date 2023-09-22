Faktor Risiko

Dokter tidak tahu penyebab kanker ginjal. Tetapi faktor-faktor tertentu tampaknya meningkatkan risiko terkena kanker ginjal seperti:





1. Merokok. Merokok merupakan risiko kanker ginjal 2 kali lipat dari bukan perokok.

2. Menjadi gemuk. Berat badan ekstra dapat menyebabkan perubahan hormon yang meningkatkan risiko kanker ginjal.

3. Menggunakan obat nyeri tertentu untuk waktu yang lama. Ini termasuk obat bebas selain obat resep.

4. Memiliki kondisi genetik tertentu, seperti penyakit von Hippel-Lindau (VHL) atau karsinoma sel ginjal papiler yang diwariskan

5. Memiliki riwayat keluarga kanker ginjal. Risikonya sangat tinggi pada saudara kandung.

6. Terkena bahan kimia tertentu, seperti asbes, kadmium, benzena, pelarut organik, atau herbisida tertentu

7. Memiliki tekanan darah tinggi. Dokter tidak tahu apakah tekanan darah tinggi atau obat yang digunakan untuk mengobatinya adalah sumber peningkatan risiko.

8. Memiliki limfoma. Untuk alasan yang tidak diketahui, ada peningkatan risiko kanker ginjal pada pasien dengan limfoma.