Wasir biasa terjadi seiring bertambahnya usia. Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah tinja keras dan sembelit yang dapat menyebabkan wasir:
1. Jangan duduk terlalu lama atau mendorong terlalu keras tinja di toilet.
2. Jangan menahan buang air besar.
3. Minum banyak air sepanjang hari.
4. Konsumsi lebih banyak makanan berserat tinggi
5. Tetap aktif secara fisik.
6. Gunakan obat pencahar atau enema hanya seperti yang direkomendasikan oleh penyedia layanan kesehatan. Terlalu banyak obat pencahar atau enema dapat menyulitkan tubuh Anda untuk mengatur bagaimana seseorang buang air besar.
Anda dapat mengambil langkah-langkah ini untuk meredakan gejala:
1. Oleskan obat bebas yang mengandung lidokain, witch hazel atau hidrokortison ke daerah yang terkena.
2. Minum lebih banyak air.
3. Tingkatkan asupan serat melalui diet dan suplemen. Cobalah untuk mendapatkan setidaknya 20 sampai 35 gram asupan serat harian.
4. Berendam dalam bak mandi air hangat (sitz bath) selama 10 hingga 20 menit sehari.
5. Lembutkan tinja dengan mengambil obat pencahar.
6. Ambil obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) untuk rasa sakit dan peradangan.
7. Gunakan kertas toilet dengan lotion atau tisu basah flushable untuk menepuk lembut dan membersihkan anus Anda setelah buang air besar.