HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kram otot

, Rabu, 13 September 2023 |14:42 WIB
Kram otot
Mengenal Kram Otot
Umum

Kram otot adalah masalah kesehatan yang dialami masyarakat secara tiba-tiba. Kram otot terjadi karena beberapa alasan berbeda, tetapi paling sering terjadi ketika otot tidak dapat rileks dengan benar.

Ketika satu atau lebih otot terasa seperti berkontraksi atau menjadi kencang tiba-tiba dan tidak bisa rileks, maka kondisi inilah yang disebut dengan kram otot.

Gejala

Ada beberapa bagian tubuh Anda di mana Anda kemungkinan besar mengalami kram otot:
  • Perut
  • Lengan
  • Kaki
  • Pada belakang atau bagian belakang paha
  • Tangan
  • Paha depan atau bagin depan paha
  • Bagian belakang betis atau kaki bagian bawah

Penyebab

Adapun penyebab lain kram otot meliputi:
  • Dehidrasi
  • Tetap di satu posisi untuk waktu yang lama
  • Kekurangan mineral, kadang-kadang disebabkan oleh mengambil diuretik.

Faktor Risiko

Orang dewasa yang lebih tua, orang dengan gangguan saraf, orang yang sedang hamil atau menstruasi, dan orang-orang yang terlalu sering menggunakan atau meregangkan otot mereka lebih mungkin untuk mengembangkan kram otot.

Pencegahan

Obat dan Perawatan untuk Kram Otot

Ada banyak cara untuk mengobati kram otot dari rumah, termasuk langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk mencegahnya terjadi sejak awal.

1. Pijat otot

Setelah peregangan, Anda harus mempertimbangkan memijat kram otot untuk bantuan.

2. Oleskan lotion panas

Seiring dengan peregangan, salah satu obat kram otot yang penting adalah aplikasi panas. Menerapkan panas segera setelah kejang dimulai dapat membantu menenangkan rasa sakit yang datang dengan kram otot karena membantu otot mengendur.

3. Posisikan kaki lebih tinggi

Jika kram otot Anda berada di area yang dapat Anda angkat, seperti kaki atau kaki Anda, topanglah. Tetap posisikan seperti ini sampai kram mulai mereda.

4. Obat penghilang rasa sakit

Jika kram otot Anda berlanjut dan membutuhkan lebih dari pengobatan rumah topikal, minum obat penghilang rasa sakit yang umum seperti ibuprofen atau parasetamol.

Kapan harus ke dokter?

Dalam kebanyakan kasus, kram otot sangat singkat dan tidak memerlukan perhatian medis. Namun, Anda mungkin ingin berbicara dengan dokter Anda jika:
  • Anda mengalami sakit parah bersama dengan kram otot Anda.
  • Kram otot tidak hilang setelah peregangan dan pengobatan rumah lainnya.
  • Anda mengalami kram otot secara teratur dan sering.
  • Kram otot Anda berlangsung lama sebelum mereda.

