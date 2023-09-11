HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kutil hpv

, Senin, 11 September 2023 |12:28 WIB
Kutil HPV
Umum

Kutil adalah pertumbuhan kecil dan non-kanker yang muncul ketika kulit terinfeksi salah satu dari banyak virus dari keluarga human papillomavirus (HPV). Virus memicu pertumbuhan sel ekstra, yang membuat lapisan luar kulit tebal dan keras di tempat itu.

Melansir dari situs WebMD, pertumbuhan berwarna daging ini paling sering terjadi di punggung tangan, jari-jari, kulit di sekitar kuku, dan kaki. Kutil ini memiliki ukuran seperti kepala peniti hingga kacang polong dan terasa seperti benjolan kasar dan keras.



Gejala

Kutil mungkin terlihat seperti titik-titik hitam yang terlihat seperti biji, yang merupakan gumpalan darah yang sangat kecil. Biasanya mereka muncul di bagian kulit yang rusak.

Penyebab

Kutil (HPV) sangat menular terutama ditularkan melalui kontak kulit langsung. Seseorang juga bisa menyebarkannya dengan menggunakan barang-barang seperti handuk atau pisau cukur yang telah menyentuh tubuh orang lain.

Pencegahan

Perawatan terbaik tergantung pada usia dan kesehatan seseorang. Tetapi tidak ada obat untuk HPV, jadi beberapa virus mungkin akan tinggal dan menetap di kulit setelah hilang dan muncul kembali nanti.

Dalam kebanyakan kasus, pada kulit tidak berbahaya dan bisa hilang tanpa pengobatan. Itu termasuk datar, meskipun mereka mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pergi. Namun, kelamin harus dievaluasi oleh dokter.

Meskipun dokter mencoba untuk membersihkan dengan cepat, sebagian besar metode untuk menghilangkannya memerlukan beberapa perawatan. Perawatan termasuk:
  • Pembekuan (cryotherapy)
  • Cantharidin
  • Asam salsilat
  • Operasi kecil
  • Operasi laser
Jika Anda sudah memiliki kutil, Anda dapat mencegahnya penyebaran dengan tidak menghilangkannya. Pertimbangkan untuk menutupnya dengan perban. Selain itu, jaga tangan Anda sekering mungkin.

Jangan pernah menyikat, menyisir, atau mencukur area di mana Anda memiliki kutil. Sebab cara ini dapat menyebabkan virus menyebar. Cuci tangan Anda dengan seksama setelah menyentuh.

