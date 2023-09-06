HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Influenza

, Rabu, 06 September 2023 |15:03 WIB
Umum

Influenza adalah kondisi medis ketika seseorang terkena batuk, pilek, demam, hidung tersumbat, nyeri otot dan kelelahan. Kondisi ini biasanya disebabkan virus yang menular melalui cipratan air liur atau droplet, penderita flu. Influenza juga merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus.

Gejala

Flu cenderung datang tiba-tiba. Tanda-tandanya sebagai berikut:

1. Demam di atas 100 F
2. Sakit parah pada otot dan sendi Anda
3. Kelemahan atau kelelahan parah
4. Kulit hangat, memerah dan mata berair
5. Menggigil
6. Sakit kepala
7. Batuk kering
8. Sakit tenggorokan dan pilek

Dapatkan bantuan medis segera jika mengalami:

1. Kesulitan bernapas atau sesak napas
2. Nyeri atau tekanan di dada atau perut Anda
3. Pusing tiba-tiba
4. Kebingungan
5. Muntah parah

Faktor Risiko

Biasanya, seseorang tidak perlu ke dokter jika terkena flu. Tubuh akan melawan virus dengan sendirinya jika cukup istirahat.

Adapun faktor risiko seseorang terkena influenza meliputi:

1. Bayi baru lahir dan anak-anak hingga usia lima tahun (terutama anak-anak di bawah usia dua tahun)
2. Orang di atas usia 65 tahun
3. Wanita hamil
4. Orang yang tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang
5. Pengasuh
6. Orang dengan penyakit kronis seperti asma, penyakit neuromuskuler, masalah jantung, atau penyakit paru-paru
7. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah, baik dari penyakit atau pengobatannya

Orang yang dinyatakan sehat biasanya tidak memiliki masalah serius akibat flu.
Komplikasi flu meliputi:

1. Radang paru-paru
2. Infeksi sinus (sinusitis)
3. Infeksi telinga
4. Tabung bronkial yang meradang di paru-paru Anda (bronkitis)
5. Asma flare-up
6. Peradangan jantung (miokarditis)

Pencegahan

Dalam kebanyakan kasus, hal terbaik yang harus dilakukan ketika Anda terserang flu adalah:

1. Beristirahatlah di rumah.
2. Minum air yang banyak
3. Hindari kontak dengan orang lain.

